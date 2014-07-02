Stroj na čištění koberců BRC 30/15 C

Kompaktní stroj na čištění koberců pro rychlé a hospodárné stříkání menších ploch, ale také pro cílené bodové čištění a mezičištění koberců předprašováním čisticího prostředku I-Capsolation. Úsporný na plochách mezi 200 a 800 m².

BRC 30/15 C je perfektní stroj pro čištění koberců do hloubky vláken na menších plochách. S jeho plovoucím kartáčem lze dosáhnout dokonalých výsledků čištění i na nerovných plochách. BRC 30/15 lze také flexibilně použít k mezičištění koberců předprášením čisticího prostředku I-Capsol nebo k selektivnímu odstranění skvrn.

Charakteristické znaky a výhody
Vysoký čisticí výkon
  • Válcový kartáč podporuje účinek hloubkového čištění.
  • Výkyvně uložený kartáčový válec - tím stejnoměrný čisticí výkon.
  • Vlákna jsou vyrovávána, čímž se dotváří rovnoměrný vnější vzhled.
Kompaktní rozměry
  • Ideální pro plochy mezi 200 m² a 800 m².
  • Jednoduché skladování.
  • Snadná doprava.
Specifikace

Technické údaje

Plošný výkon (základní čištění / údržbové "iCapsol") (m²/h) 150
Množství vzduchu (l/s) 46
Podtlak (mbar/kPa) 300 / 30
Nástřikový tlak základní čištění (bar) 3,5
Nástřikové množství základní čištění (l/min) 1
Pracovní šířka sání (mm) 315
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 15 / 17
Výkon turbíny (W) 1130
Výkon motoru kartáčů (W) 76
Hmotnost bez příslušenství (kg) 36
Hmotnost včetně obalu (kg) 35,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 920 x 360 x 750

Obsah balení

  • Počet válců: 1 Kusy

Vybavení

  • Pracovní směr: Pozpátku

