Odstraňovač skvrn RM 769, 500ml
Univerzální odstraňovač skvrn RM 769 pro všechny textilní potahy, čalounění a tvrdé povrchy - odstraňuje olej, dehet, lak na boty, lepidlo atd. Z povrchů odolných vůči rozpouštědlům.
Univerzální a netoxický univerzální odstraňovač skvrn RM 769. Odstraňovač skvrn na bázi rozpouštědel je vhodný k bodovému čištění všech textilních podlahových krytin a čalounění i k střednímu a hloubkovému čištění tvrdých povrchů odolných vůči rozpouštědlům, jako jsou dveře, stoly a další zařízení a vybavení. Výkonný a velmi rychle působící odstraňovač skvrn spolehlivě odstraňuje odolné, ve vodě nerozpustné skvrny, jako je olej, dehet, krém na boty, lepidlo nebo inkoust, a přesvědčí velmi dobrými výsledky čištění a vysokou bezpečností pro uživatele.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (ml)
|500
|Jednotka balení (Kusy)
|8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,6
Videa
Oblasti použití
- autoúprava
- čištění textilií a povrchů