Odstraňovač stop po pneumatikách a otěru RM 776, 10l
Vysoce aktivní speciální čistič pro odstranění stop po otěru gumy a provozu vysokozdvižných vozíků. Účinný také pro odstranění silných nečistot z olejů a sazí a polymerových a voskových povlaků. Účinně odstraní zbytky lepicí pásky.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|10
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|13
|Hmotnost (kg)
|10,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|11,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|240 x 200 x 305
Oblasti použití
- Čištění podlahy