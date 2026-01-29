Parní čistič SG 4/4

Účinný parní čistič SG 4/4 zajistí kvalitní dezinfekci všech ploch. Natlakuje páru až na 4 bary a díky funkci VapoHydro můžete také regulovat její vlhkost.

Kompaktní parní čistič SG 4/4 zajistí efektivní a ekologický úklid různých povrchů – a to bez použití chemie. Díky páře o tlaku 4 barů se muže pyšnit certifikovanou dezinfekci bez chemikálií - účinně tak dezinfikuje například hotelové pokoje, kuchyně či sauny. Účinnost dezinfekce dle EN 16615 ověřila také nezávislá laboratoř - likviduje 99,99 % mikrobů* z běžných povrchů. Stroj nabízí rovněž funkci regulace tlaku a vlhkosti páry VapoHydro, díky níž nečistoty místo pracného drhnutí jednoduše spláchnete. Praktická 4l dvojitá nádrž umožňuje průběžné doplňování vody i během úklidu. Vydržíte tak pracovat dlouho bez přerušení. A když je vše hotovo, kabel, trubky i příslušenství pohodlně uložíte do těla přístroje. Součástí dodávky jsou dvě podlahové hubice (1x se štětinami, 1x s lamelami), kartáč a sada trysek. (* podle EN 16615, PVC podlaha, stroj: SG 4/4 (podlahová hubice s lamelou, 30 cm / s, max. tlak páry, min. VapoHydro), testovací bakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541, testovací virus: MVA , Murines Norovirus, Adenovirus.)

Charakteristické znaky a výhody
Parní čistič SG 4/4: Certifikovaná a vysoce účinná dezinfekce
Certifikovaná a vysoce účinná dezinfekce
Dezinfekce povrchu podle EN 16615 ověřená externí laboratoří. Spektrum účinnosti baktericidní a virucidní proti obaleným virům PLUS. Testovací bakterie: Enterococcus hirae, MVA, Murines Norovirus, Adenovirus.
Parní čistič SG 4/4: Dezinfekce bez chemikálií
Dezinfekce bez chemikálií
Šetrné k životnímu prostředí a beze zbytků, protože se čistí pouze vodou. Maximální bezpečnost zajištěna - je zabráněno rozvoji multirezistentních choroboplodných zárodků. Povrchově šetrné čištění bez chemikálií.
Parní čistič SG 4/4: Systém dvou nádrží
Systém dvou nádrží
Nádrž na čistou vodu lze neustále doplňovat, neboť kotel a nádržka jsou od sebe odděleny. Jelikož se ohřívá vždy jen část celkového objemu, vzniká konstantní pára. Díky svému celkovému objemu přes 4l lze parní čistič SG 4/4 používat velmi dlouho bez doplňování vody.
VapoHydro
  • Díky funkci VapoHydro lze plynule přizpůsobit sílu páry potřebám čištění.
  • Vedle tlaku páry lze také plynule regulovat sytost páry od paprsku páry až po proud horké vody.
  • Pomocí proudu horké vody lze nejprve účinně rozpustit pevně ulpívající nečistoty.
Přihrádka na uložení příslušenství
  • Integrovaná přihrádka umožňuje uložit nejrůznější příslušenství.
  • Speciálně malé díly jsou bezpečně uloženy a neztratí se.
  • Také trubky mohou být uloženy na zadní straně přístroje.
Specifikace

Technické údaje

Kapacita kotle (l) 2,4
Objem nádrže (l) 2
Tlak páry (bar) max. 4
Topný výkon (W) 2300
Doba zahřívání (min) (min) 9
Teplota kotle (°C) max. 145
Délka kabelu (m) 7,5
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 8
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 475 x 320 x 275

Obsah balení

  • Ruční tryska s kartáčem: 165 mm
  • Množství parních trubek: 2 Kusy
  • Délka parníh trubek: 505 mm
  • Parní hadice s pistolí: 2 m
  • Podlahová hubice s lamelami: 320 mm
  • Podlahová hubice se štětinami: 310 mm
  • Plnicí trychtýř
  • Parní sací trubky: 2 Kusy
  • Froté potah na ruční hubici
  • Hadřík na podlahovou hubici (froté, 400x200 mm)
  • Hadřík na podlahové hubice (froté, 480x270 mm)

Vybavení

  • Nádrž: lze v případě potřeby doplnit
  • Ergonomické držadlo
  • Power tryska
  • Bodová tryska, krátká
  • Bodová tryska, dlouhá
  • Kulatý kartáček černý: 1 Kusy
  • Funkce VapoHydro
  • Plynulá regulace nasycení páry
  • Regulace množství páry: na zařízení (nekonečně variabilní)
  • Bezpečnostní zámek na parním kotli
  • Bezpečnostní zámek na parní pistoli

Videa

Oblasti použití
  • Všestranný a lze jej použít na místech s vysokými hygienickými požadavky
Příslušenství
Náhradní díly SG 4/4

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.