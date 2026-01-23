PRŮMYSLOVÉ PARNÍ VYSAVAČE
Parní vysavače Kärcher přesvědčí vysokým obslužným komfortem a efektivním čisticím výkonem na všech tvrdých plochách. Rozsáhlý sortiment příslušenství zajišťuje cílené čištění v oblastech zdravotnictví, potravinářství, úklidových služeb a pohostinství.
Profesionální parní vysavač – špičkové výsledky bez chemie
Hygienické vyčištění odolných nečistot? Správnou odpovědí jsou parní vysavače Kärcher SGV. Špičkových výsledků lze v mnoha případech dosáhnout i bez použití chemie a čisticích prostředků. Parní vysavač lze využít od tvrdých podlah, povrchů z nerezové oceli, kování, kuchyňských spotřebičů a průmyslových zařízení až po čištění skla. Profesionální parní vysavač Kärcher SGV 8/5 je naprostou novinkou. Jeho inovativní samočisticí systém spolehlivě odstraní usazeniny uvnitř samotného stroje a tak prodlouží životnost parního vysavače.
1. Jednoduché už od samého začátku
Jednoduchá a rychlá manipulace bez dlouhých příprav. Použití parních vysavačů SGV je intuitivní a jednoduché, takže nepotřebujete žádné speciální školení.
2. Vše na stroji, vše čisté
Velmi kvalitní příslušenství je připevněno přímo na stroji nebo uvnitř stroje– tak je chráněno před ztrátou nebo zašpiněním, ideálně uskladněno a vždy na dosah. Po použití stroje umožní ventilační otvory ve víku kompletní vysušení příslušenství. Obsluze vysavače ulehčuje manipulaci také košík na příslušenství.
3. Příslušenství snadno a rychle
Práci s parním vysavačem Kärcher SGV usnadňuje ergonomická rukojeť a vhodně umístěný operační panel EASY. Vysávání je tak jednodušší, zábavnější a rychlejší. Programy mohou být zvoleny individuálně pro každý případ aplikace.
4. Jednoduchá manipulace s vodou
Nádrže na čistou vodu a čisticí prostředky jsou snadno přístupné a přenosné. Vodu tak doplníte nebo vylijete za minimum času.
5. Nádrž na špinavou vodu
Nádrž na špinavou vodu je umístěna ve stěně přístroje. Je tedy snadno přístupná a lze s ní pohodlně manipulovat pouze jednou rukou.
6. Všude na dosah
Profesionální parní vysavač Kärcher SGV má velká kola, díky kterým je možné ho vyvézt i po schodech.
7. Samočisticí? Samozřejmě!
Funkce samočištění automaticky zlepšuje účinek parního vysavače po každém jeho použití, čímž výrazně prodlužuje životnost stroje.
Plnou parou vpřed
Nové parní čističe Kärcher SGV 6/5 a SGV 8/5 představují výborné řešení pro požadavky zákazníků v oblastech, kde je klíčovým aspektem hygiena: zdravotnictví, potravinářství, úklidové služby a pohostinství. Parní vysavače Kärcher SGV kombinují funkce a vlastnosti multifunkčních vysavačů s funkcí parního čističe. Tyto inovativní čisticí stroje mají kompaktní design, mnoho dostupných aplikací, jsou vysoce kvalitní, odolné a stabilní.
eco!efficiency pro hygienu
Díky režimu eco!efficiency snížíte spotřebu energie stroje a tím snížíte provozní náklady i hladinu hluku. Ta je v tomto režimu pouze 64 dB (A). To dělá z parního vysavače Kärcher SGV ideálního pomocníka do prostředí citlivého na hluk jako jsou domovy důchodců, pečovatelská zařízení, jídelny nebo hotely.
Dokonale čisté do posledního detailu
Kartáčky, které jsou součástí příslušenství, jsou vyrobeny z mosazi, nerezové oceli nebo pekalonu. Jejich pomocí lze odstranit i tu nejodolnější špínu. Díky použití páry lze jednoduše a rychle vyčistit veškeré spáry.
Nastavitelná rukojeť
Nastavení vody/páry a zapínání/vypínání sání přímo na rukojeti umožňuje obsluze během použití kompletní kontrolu nad strojem.
Dokonale uložené příslušenství
Příslušenství je připevněno do vyjímatelného koše na stroji, takže snadno zabráníte jeho ztrátě nebo zašpinění. Tohle ideální uložení umožňuje obsluze mít příslušenství vždy na dosah.
Napájecí kabel a další příslušenství
Stroj je vybaven otočnými háky, napájecí kabel tak snadno a rychle uložíte. Parní trubky jsou spolehlivě připevněny k zadní straně stroje.
Nádrž na špinavou vodu
Zabudované držadlo a praktické madlo usnadňují vyprazdňování nádoby. To je pak velmi rychlé a pohodlné.
Správné příslušenství pro každou aplikaci
Každý parní vysavač SGV je vybaven rozsáhlou sadou příslušenství, která umožňuje hygienické čištění a mimořádně širokou škálu možností aplikace.
Adaptér a kartáčky
Vodní kámen odstraníte snadno a rychle a vybavení bude zářit jako nové.
Parní trubky a adaptér pro kulaté kartáčky
Dvě sací trubky prodlouží dosah obsluhy a usnadní ergonomii práce. Adaptér pro kulatý kartáček umožní odstranění nečistot až do nejhlubších vrstev – ideální pro čištění spár dlažeb.
Manuální hubice s gumovou stěrkou
Parní vysávání umožňuje vyčistit povrchy během jednoho čištění. Ideální také pro úzké plochy.
Trojúhelníková podlahová hubice
S touto podlahovou hubicí spolehlivě vyčistíte a vysajete i těžko přístupná místa jako jsou např. rohy a kraje.
Potřebujete vybrat profi parní vysavač?
Napište nám. Naši specialisti Vám rádi poradí nebo stroj předvedou.