Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp
Plošný výkon až 2000 m2 za hodinu: bateriový podlahový mycí stroj s odsáváním BD 50/70 R Classic s kotoučovým kartáčem. Baterie a nabíječku je třeba objednat zvlášť.
Extrémně snadná obsluha díky intuitivnímu ovládání je jedním z vynikajících znaků našeho podlahového mycího stroje s odsáváním s posedem BD 50/70 R Classic na bateriový pohon. Jeho kompaktní úzká konstrukce usnadňuje manipulaci a dopravu a postará se o obratnost a živost stroje. Tím je BD 50/70 R Classic z třídy 70litrových strojů skutečnou alternativou ručně vedených strojů. Smysluplné detaily jako systém Home Base s háky pro upevnění manuálních pomůcek, nebo právě tak volitelný držák pro pytel na nečistoty a mop pro předčištění doplňují koncept. Nezapomeňte prosím, že baterie a nabíječku musíte objednat zvlášť.
Charakteristické znaky a výhody
Jednoduchá obsluhaSamovysvětlující symboly a přehledné obslužné pole. Krátká doba zaškolení. Jednoduché zacházení se strojem díky sníženému počtu obslužných prvků, které jsou žlutě kódovány.
Technologie kotoučových kartáčůRobustní konstrukce s integrovanou hlavou kotoučových kartáčů. Velký plošný výkon díky velké pracovní šířce. Výměna kartáčů sešlápnutím pedálu.
Kompaktní a úzký designVelmi obratný přístroj. Dobrý přehled na plochy určené k čištění. Snadná doprava.
Volitelné příslušenství: mop pro předčištění
- Pojme suché nečistoty a podporuje tak proces čištění
- Pomáhá zamezit ucpáním sacího kanálu.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|510
|Pracovní šířka sání (mm)
|850
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|70 / 75
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|2805
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|2000
|Baterie (V)
|24
|Výdrž baterie (h)
|max. 2,5
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Šířka otáčení uličky (mm)
|1650
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 2,3
|Příkon (W)
|1400
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|345
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|112
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Obsah balení
- Diskové kartáče: 1 Kusy
- Sací lišta, v-tvar
Vybavení
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
