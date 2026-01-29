Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack

Obratný podlahový mycí stroj s odsáváním s posedem BD 50/70 R Bp Pack Classic se snadnou obsluhou na bateriový pohon s kotoučovým kartáčem. Baterie a vhodná nabíječka jsou součástí dodávky.

Díky své úzké a kompaktní konstrukci lze náš podlahový mycí stroj s posedem BD 50/70 R Bp Pack Classic na bateriový pohon s kotoučovými kartáči extrémně snadno ovládat a přepravovat - například i ve výtazích. Tím se stává cenově výhodný základní model, poháněný výkonnými 105 Ah bateriemi, skutečnou alternativou ručně vedených strojů (baterie a vhodná nabíječka jsou součástí dodávky). Snadná obsluha s intuitivními barevně kódovanými prvky dokáže právě tak snadno přesvědčit jako mnoho užitečných a chytrých detailů. Tak můžete sériově dodávaný systém Home-Base pro uložení manuálních pomůcek čištění dovybavit háky. Kromě toho doplňují koncept volitelný držák na pytel na odpadky a mop pro předčištění.

Charakteristické znaky a výhody
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack: Jednoduchá obsluha
Jednoduchá obsluha
Samovysvětlující symboly a přehledné obslužné pole. Krátká doba zaškolení. Jednoduché zacházení se strojem díky sníženému počtu obslužných prvků, které jsou žlutě kódovány.
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack: Technologie kotoučových kartáčů
Technologie kotoučových kartáčů
Robustní konstrukce s integrovanou hlavou kotoučových kartáčů. Velký plošný výkon díky velké pracovní šířce. Výměna kartáčů sešlápnutím pedálu.
Podlahový mycí stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack: Kompaktní a úzký design
Kompaktní a úzký design
Velmi obratný přístroj. Dobrý přehled na plochy určené k čištění. Snadná doprava.
Volitelné příslušenství: mop pro předčištění
  • Pojme suché nečistoty a podporuje tak proces čištění
  • Pomáhá zamezit ucpáním sacího kanálu.
Lithium-ionové baterie volitelně k dodání
  • Úspora času: v závislosti na nabíječce kompletně nabité během 2 hodin. Možné je i průběžné dobíjení.
  • Daleko vyšší životnost v porovnání s olovnato-kyselinovými nebo gelovými bateriemi.
  • Namísto obvyklých 80 procent u běžných baterií je k dispozici úplná kapacita.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů (mm) 510
Pracovní šířka sání (mm) 900
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 70 / 75
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 2805
Plošný výkon praktický (m²/h) 2000
Baterie (V/Ah) 24 / 105
Výdrž baterie (h) max. 2,5
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 95 - 253 / 50 - 60
Počet otáček kartáčů (rpm) 180
Přítlak kartáčů (g/cm²/kg) 13 / 20
Šířka otáčení uličky (mm) 1650
Spotřeba vody (l/min) max. 2,3
Hladina hluku (dB(A)) 66
Příkon (W) 1400
Maximální povolená hmotnost (kg) 345
Hmotnost bez příslušenství (kg) 100
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1310 x 590 x 1060

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 1 Kusy
  • Baterie
  • vč. baterie a nabíječky
  • Sací lišta, v-tvar

Vybavení

  • Pohon pojezdu
  • Automatické zastavení vody
  • Magnetický ventil
  • Systém dvou nádrží
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro používání v supermarketech, nákupních centrech nebo nemocnicích
  • Vhodný i pro čištění výrobních a skladových ploch
Příslušenství
Čisticí prostředky