Kartáčový kobercový vysavač CV 38/2
Splňuje nejvyšší nároky na plošný výkon, výsledky čištění a ergonomii: snadno a pohodlně použitelný upright kartáčový vysavač CV 38/2 s optickou pomůckou pro nastavení kartáče.
Náš upright kartáčový vysavač CV 38/2 je navržen pro obzvláště vysoké nároky na úklid a je předurčen k efektivnímu úklidu velkých ploch. Ať už v kancelářích nebo showroomech, v hotelech a restauracích, v obchodech nebo ve veřejných budovách: díky mimořádně velké pracovní šířce a mnoha užitečným detailům je čištění koberců rychlé a pohodlné. Ergonomická rukojeť s integrovaným vypínačem perfektně padne do ruky, nízká hmotnost stroje umožňuje práci bez únavy a příslušenství, které je vždy na dosah, zajišťuje perfektní výsledky čištění i na okrajích a ve výklencích. Optická pomůcka pro nastavení kartáče navíc podporuje přesné nastavení kartáče podle výšky vlasu koberce. V případě potřeby servisu inovativní systém rychlé výměny napájecího kabelu a možnost výměny kartáče bez použití nářadí výrazně zkracují běžně potřebný čas a náklady. A v neposlední řadě speciálně vyvinutý a patentovaný systém vyjmutí umožňuje téměř zcela bezprašnou výměnu extrémně odolných filtračních sáčků.
Charakteristické znaky a výhody
Signalizační kontrolkaVizuální indikace pro nastavení výšky kartáčového válce. Válečkový kartáč nastavitelný na různé výšky vlasu koberce. Optimalizované nastavení výšky kartáčového válce pro optimální výsledky čištění.
Systém rychlé výměny pro síťový kabelZásuvný, velmi snadno vyměnitelný napájecí kabel. Snadná a rychlá výměna nevyžaduje žádné předchozí znalosti. Šetří čas a snižuje náklady na servis.
Flexibilní a dobrá možnost čištěníSnadné a rychlé vyjmutí natahovací sací hadice. V případě potřeby snadné odstranění ucpání.
Výměna kartáčů bez nářadí
- Rychlá výměna válcového kartáče bez použití nářadí během několika sekund.
Ergonomická rukojeť s vypínačem
- Pro pohodlnou a uživatelsky přívětivou manipulaci.
- Další výhodou z hlediska ergonomie je integrace vypínače.
- Umožňuje pohodlnou práci bez únavy.
Integrované uložení příslušenství
- Systém klipů pro uložení sacích hubic odolných proti ztrátě.
- Štěrbinová hubice a hubice na čalounění vždy po ruce.
HEPA filtr (volitelné)
- Filtr HEPA 13 certifikovaný podle zkušební normy DIN EN 1822:2019.
- Velmi vysoký stupeň separace 99,95 %.
- Aerosoly, viry a bakterie jsou téměř úplně zachyceny.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Pracovní šířka (cm)
|38
|Podtlak (mbar/kPa)
|200 / 20
|Množství vzduchu (l/s)
|40
|Jmenovitý příkon (W)
|850
|Objem nádrže (l)
|5,5
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|12
|Hladina hluku (dB(A))
|65
|Výkon motoru kartáčů (W)
|150
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|8,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|11,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|370 x 390 x 1215
Obsah balení
- Štěrbinová hubice
- Hubice na čalounění (na suché vysávání)
- Vyjímatelná sací trubka
- Elastická sací hadice
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Válcový kartáč standard: 1 Kusy
Vybavení
- Ukazatel stavu filtru
- Zásuvný napájecí kabel: Standard
- Rukojeť výškově nastavitelná
Videa
Oblasti použití
- Kobercové podlahy
- Ideální pro použití v hotelovém sektoru, stravovacích zařízeních, maloobchodu a čištění budov
Příslušenství
Náhradní díly CV 38/2
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.