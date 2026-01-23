Zametací stroj s odsáváním KM 150/500 R Bp
Plně hydraulický průmyslový zametací stroj s robustní kostrou pro nejtvrdší používání, např. ve stavebním nebo kovoobráběcím průmyslu, ve slévárnách nebo jiných provozech s vysokým podílem nečistot.
Zametací stroj s pohonem na baterie KM 150/500 R Bp s tříkolovým zadním řízením zajistí jednoduchou manipulaci. Díky principu zametací lopatky jsou jemné a hrubé nečistoty bezpečně pojmuty. Při transportní jízdě se nádrž na zametené nečistoty automaticky uzavře. Zametací válec se automaticky přizpůsobí nerovnostem zametaného povrchu a je možné ho vyměnit bez použití nářadí. Dva vodorovně uložené ploché skládané filtry zajistí také i ve velmi prašném prostředí čistý vzduch. Čištění filtru probíhá po stisknutí tlačítka pomocí vysoce efektivní duální stěrky. Filtr je dobře přístupný a lze jej vyměnit bez pomoci nářadí. Základní funkce jsou díky konceptu EASY-Operation obsluhovatelné pomocí jednoho otočného tlačítka.
Charakteristické znaky a výhody
Bateriový provoz
- Provoz bez emisí
- Pro používání ve venkovních i vnitřních prostorách
- Nízká hladina hluku
Duální stěrky
- Vysoce efektivní očištění filtru
- Obsluha stisknutím tlačítka
Koncepce ovládání: systém Easy-Operation
- Snadná obsluha
- Krátká doba zaučení
- Ochrana před chybnou obsluhou
Plochý skládaný filtr
- Dobrá manipulace a dobrý přístup
- Z omyvatelného polyesteru
- Dlouhá životnost.
Flexibilní systém Footprint
- Optimální výsledky zametání
- Malé opotřebení kartáčů
- Optimální uzpůsobení různým podkladům
Hydraulické vrchní vyprazdňování
- Jednoduché a bezpečné vyprazdňování zásobníku na zametené nečistoty
- Vyprazdňování vrchem do výšky 1,52 m
Princip smetáčku a lopatky
- Dobré pohlcování jemných a hrubých zametených nečistot
- Nepatrné víření prachu.
Bohatá nabídka příslušenství a nástavbových sad
- Přizpůsobení individuálním požadavkům na čištění
- S druhým a třetím bočním kartáčem na vyžádání.
Plně hydraulický pohon pojezdu i pohon hlavního zametacího válce a postranního kartáče
- Malá potřeba údržby.
- Bez opotřebení
- Dlouhá životnost
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Elektrický
|Trakční pohon
|DC Motor na stejnosměrný proud
|Pohon - výkon (V/kW)
|48 / 10
|Max. plošný výkon (m²/h)
|12000
|Pracovní šířka (mm)
|1200
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|1500
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|1800
|Napětí baterií (V)
|48
|Výdrž baterie (h)
|max. 2,5
|Nádoba na odpad (l)
|500
|Stoupavost (%)
|12
|Pracovní rychlost (km/h)
|8
|Filtrační plocha (m²)
|7
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|1398
|Hmotnost, připraveno k provozu (kg)
|2690
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1398
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|2700 x 1720 x 2197
Obsah balení
- Kola s pneumatikami plněnými vzduchem
Vybavení
- Ruční oklep filtru
- Hlavní zametací válec nastavitelný
- Posilovač řízení
- Regulace sacího objemu
- Princip smetáčku a lopatky
- Pohon pojezdu dopředu
- Pohon pojezdu dozadu
- Hydraulické vyprazdňování vrchem
- Venkovní provoz
- Vnitřní provoz
- Zametací funkce, vypínatelná
- Postranní kartáč, automatické vychýlení
Videa
Oblasti použití
- Pro průmysl (slévárny, cementárny), logistiku a sklady, parkoviště a vícepodlažní parkoviště, stavebnictví, letiště a přístavy