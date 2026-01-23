Zametací stroj s odsáváním KM 150/500 R Bp

Plně hydraulický průmyslový zametací stroj s robustní kostrou pro nejtvrdší používání, např. ve stavebním nebo kovoobráběcím průmyslu, ve slévárnách nebo jiných provozech s vysokým podílem nečistot.

Zametací stroj s pohonem na baterie KM 150/500 R Bp s tříkolovým zadním řízením zajistí jednoduchou manipulaci. Díky principu zametací lopatky jsou jemné a hrubé nečistoty bezpečně pojmuty. Při transportní jízdě se nádrž na zametené nečistoty automaticky uzavře. Zametací válec se automaticky přizpůsobí nerovnostem zametaného povrchu a je možné ho vyměnit bez použití nářadí. Dva vodorovně uložené ploché skládané filtry zajistí také i ve velmi prašném prostředí čistý vzduch. Čištění filtru probíhá po stisknutí tlačítka pomocí vysoce efektivní duální stěrky. Filtr je dobře přístupný a lze jej vyměnit bez pomoci nářadí. Základní funkce jsou díky konceptu EASY-Operation obsluhovatelné pomocí jednoho otočného tlačítka.

Charakteristické znaky a výhody
Bateriový provoz
  • Provoz bez emisí
  • Pro používání ve venkovních i vnitřních prostorách
  • Nízká hladina hluku
Duální stěrky
  • Vysoce efektivní očištění filtru
  • Obsluha stisknutím tlačítka
Koncepce ovládání: systém Easy-Operation
  • Snadná obsluha
  • Krátká doba zaučení
  • Ochrana před chybnou obsluhou
Plochý skládaný filtr
  • Dobrá manipulace a dobrý přístup
  • Z omyvatelného polyesteru
  • Dlouhá životnost.
Flexibilní systém Footprint
  • Optimální výsledky zametání
  • Malé opotřebení kartáčů
  • Optimální uzpůsobení různým podkladům
Hydraulické vrchní vyprazdňování
  • Jednoduché a bezpečné vyprazdňování zásobníku na zametené nečistoty
  • Vyprazdňování vrchem do výšky 1,52 m
Princip smetáčku a lopatky
  • Dobré pohlcování jemných a hrubých zametených nečistot
  • Nepatrné víření prachu.
Bohatá nabídka příslušenství a nástavbových sad
  • Přizpůsobení individuálním požadavkům na čištění
  • S druhým a třetím bočním kartáčem na vyžádání.
Plně hydraulický pohon pojezdu i pohon hlavního zametacího válce a postranního kartáče
  • Malá potřeba údržby.
  • Bez opotřebení
  • Dlouhá životnost
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Elektrický
Trakční pohon DC Motor na stejnosměrný proud
Pohon - výkon (V/kW) 48 / 10
Max. plošný výkon (m²/h) 12000
Pracovní šířka (mm) 1200
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) 1500
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) 1800
Napětí baterií (V) 48
Výdrž baterie (h) max. 2,5
Nádoba na odpad (l) 500
Stoupavost (%) 12
Pracovní rychlost (km/h) 8
Filtrační plocha (m²) 7
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 1398
Hmotnost, připraveno k provozu (kg) 2690
Hmotnost včetně obalu (kg) 1398
Rozměry (D x Š x V) (mm) 2700 x 1720 x 2197

Obsah balení

  • Kola s pneumatikami plněnými vzduchem

Vybavení

  • Ruční oklep filtru
  • Hlavní zametací válec nastavitelný
  • Posilovač řízení
  • Regulace sacího objemu
  • Princip smetáčku a lopatky
  • Pohon pojezdu dopředu
  • Pohon pojezdu dozadu
  • Hydraulické vyprazdňování vrchem
  • Venkovní provoz
  • Vnitřní provoz
  • Zametací funkce, vypínatelná
  • Postranní kartáč, automatické vychýlení
Zametací stroj s odsáváním KM 150/500 R Bp
Zametací stroj s odsáváním KM 150/500 R Bp
Zametací stroj s odsáváním KM 150/500 R Bp

Videa

Oblasti použití
  • Pro průmysl (slévárny, cementárny), logistiku a sklady, parkoviště a vícepodlažní parkoviště, stavebnictví, letiště a přístavy
Příslušenství