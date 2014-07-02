Zametací stroj s odsáváním KM 150/500 R D
Plně hydraulický průmyslový zametací stroj s dieselovým motorem se zadním řízením tří kol. Pro náročné podmínky běžné ve stavebnictví, kovodělných závodech nebo slévárnách a všech dalších, na nečistoty náročných provozech.
Průmyslový zametací stroj KM 150/500 R D přesvědčí nízkou spotřebou nafty a výkonným motorem. Robustní stroj je vhodný pro extrémní podmínky, např. ve stavebnictví, kovodělných závodech nebo slévárnách a ve všech dalších na nečistoty náročných provozech. Díky zametání na principu lopatky zařízení spolehlivě pojme jemné i hrubé nečistoty. Zametací válec se automaticky přizpůsobí nerovnostem zametaného podkladu a inovativní systém zametání sníží opotřebení na minimum. Hlavní zametací válec vyměníte obratem ruky bez použití nářadí. Při transportní jízdě se zásobník na zametené nečistoty automaticky zavře. Dva vodorovně uložené ploché skládané filtry se postarají i v prašném prostředí o čistý vzduch. Čištění filtru stisknutím tlačítka zajišťuje vysoce efektivní duální stěrač. Filtr je dobře přístupný a lze ho vyměnit jednoduše a bez použití nářadí. I motor je dobře přístupný. Obsluha základních funkcí je díky konceptu EASY Operation jednoduchá pomocí otočného tlačítka. Cyklónový filtr čistí vzduch dříve, než se dostane do filtru motoru, a výrazně zvyšuje jeho životnost.
Charakteristické znaky a výhody
Výkonný filtrační systémPlochý skládaný filtr s plochou 7 m². Efektivní očištění díky dvojité stěrce Pro bezprašné zametání.
Pohodlné pracovní stanovištěVeškeré ovládací prvky jsou přehledně uspořádány a snadno dostupné. Všechny kontrolky v zorném poli. Volitelně: kabiny s topením nebo klimatizací.
Uživatelsky přívětivá obsluha, údržba a servisNejjednodušší technika s osvědčenými součástmi: Plně hydraulický pohon, elektrika namísto elektroniky. Snadný přístup do prostoru motoru pro rychlý a jednoduchý servis. Výměna hlavního zametacího válce a plochého skládaného filtru bez použití nářadí.
Provoz na naftu
- Dlouhé pracovní intervaly.
- Silná motorizace
Volitelně čtyřkolový pojezd
- Zlepšuje trakci na kluzkém povrchu i na těžce sjízdném terénu.
- Zvyšuje komfort a bezpečnost jízdy.
- Chrání citlivé podlahy nízkým plošným tlakem.
Hydraulické vrchní vyprazdňování
- Jednoduché a bezpečné vyprazdňování zásobníku na zametené nečistoty
- Vyprazdňování vrchem do výšky 1,52 m
Princip smetáčku a lopatky
- Dobré pohlcování jemných a hrubých zametených nečistot
- Nepatrné víření prachu.
Bohatá nabídka příslušenství a nástavbových sad
- Pohodlné přizpůsobení individuálním potřebám čištění
- Přesvědčivé vybavení (např. komfortní kabina, klimatizace, topení)
- Na přání s druhým a třetím postranním kartáčem
Plně hydraulický pohon pojezdu i pohon hlavního zametacího válce a postranního kartáče
- Mimořádně nenáročná údržba
- Bez opotřebení
- Mimořádně dlouhá životnost
Cyklónový vstupní filtr
- Delší životnost filtru motoru
- Prodloužené intervaly údržby
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Nafta
|Trakční pohon
|Čtyřtaktní motor
|Výrobce motoru
|Yanmar
|Pohon - výkon (kW)
|18,6
|Max. plošný výkon (m²/h)
|18000
|Pracovní šířka (mm)
|1200
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|1500
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|1800
|Nádoba na odpad (l)
|500
|Stoupavost (%)
|18
|Pracovní rychlost (km/h)
|12
|Filtrační plocha (m²)
|7
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|1440
|Hmotnost, připraveno k provozu (kg)
|1440
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Obsah balení
- Kola s pneumatikami plněnými vzduchem
Vybavení
- Ruční oklep filtru
- Hlavní zametací válec nastavitelný
- Posilovač řízení
- Regulace sacího objemu
- Princip smetáčku a lopatky
- Pohon pojezdu dopředu
- Pohon pojezdu dozadu
- Odsávání
- Hydraulické vyprazdňování vrchem
- Venkovní provoz
- Počitadlo provozních hodin
- Zametací funkce, vypínatelná
- Postranní kartáč, automatické vychýlení
Videa
Oblasti použití
- Pro průmysl (slévárny, cementárny), logistiku a sklady, parkoviště a vícepodlažní parkoviště, stavebnictví, letiště a přístavy