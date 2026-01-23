Tlakové čerpadlo BP 5.000 Garden Set Plus
BP 5.000 Garden Set Plus je díky sacímu setu a sadě zahradní hadice ihned připraven k použití. Odolné a výkonné zahradní čerpadlo je ideální pro zavlažování z nádrží/cisteren.
Okamžité použití: Sada zahradního čerpadla BP 5.000 Garden Set Plus s 3,5 m spirálovou hadicí odolnou proti vakuu včetně filtru a zpětného ventilu (připojovací závit G1", průměr 3/4") a sadou zahradní hadice včetně 20 m Kärcher PrimoFlex hadice (průměr 1/2") je perfektní pro zalévání zahrady z nádrží. Sada zahradní hadice obsahuje také hubici, konektory a adaptér na kohoutek. Robustní čerpadlo se snadno přepravuje díky ergonomické rukojeti. Zahradní čerpadla Kärcher jsou bezúdržbová, lze jej instalovat bez použití nářadí a lze jej pohodlně zapínat a vypínat a díky velkému nožnímu spínači. Vysoce kvalitní materiály slibují dlouhou životnost. Kärcher také nabízí prodlouženou záruku na pět let. Pomocí elektronického tlakového spínače lze BP 5.000 Garden upgradovat na čerpadlo s automatickou funkcí Start/Stop - pro ještě větší komfort na zahradě nebo pro zásobování užitkovou vodou v domácnosti.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní a s dlouhou životnostíKärcher nabízí prodloužení záruky na pět let. Výrobek si stačí zaregistrovat na našem webu.
Pohodlný nožní spínačPohodlné a vůči zádům šetrné zapnutí a vypnutí.
Připraveno k okamžitému použitíVčetně kompletní, k zapojení připravené sady spirálových a zahradních hadic pro okamžité použití.
Optimální nasávání
- Kvalitní čerpadlo vysaje snadno vodu z 8m hloubky, např. z cisterny.
Samostnatné plnící otvory
- Snadné plnění před použitím.
Vypouštěcí šroub
- Nejlepší ochrana před poškozením způsobeným mrazem.
Optimalizované připojení
- Dokonale vyvážený systém těsnění umožňuje připojení čerpadla bez použití nástrojů.
Ergonomicky tvarované držadlo
- Pohodlná manipulace a snadná přeprava.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|650
|Průtok max. (l/h)
|< 5000
|Dodání do (m)
|max. 40
|Tlak (bar)
|max. 4
|Nasávací výška (m)
|8
|Přívodní teplota (°C)
|max. 35
|Připojovací závit
|G1
|Připojovací kabel (m)
|1,5
|Napětí (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|11,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|372 x 186 x 231
Obsah balení
- Připojovací adaptér pro čerpadla se závitem G1
- Oboustranný připojovací adaptér pro čerpadla G 1
- vč. sady sací hadice
- vč. zavlažovací sady
Vybavení
- Optimalizované připojovací hrdlo
- Pohodlný nožní spínač
- Samostnatné plnící otvory
- Vypouštěcí ventil vody
- Ergonomické držadlo
Videa
Oblasti použití
- Pro zavlažování zahrady ze sudů na dešťovou vodu, cisteren nebo studní, např. pomocí postřikovačů.
Příslušenství
