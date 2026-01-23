Tlakové čerpadlo BP 7.000 Garden

Zahradní čerpadlo BP 7.000 Garden se dokonale hodí k zavlažování vodou z alternativních zdrojů, jako jsou nádrže nebo vodní jímky.

Vodu z vodních jímek, nádrží atd. může zahradní čerpadlo BP 7.000 Garden od Kärcheru pohodlně, hospodárně a ekologicky využívat. Kompaktní vodní čerpadlo poskytuje vysoký sací výkon a tlakový výkon. Materiály použité v lehkém, ale robustním čerpadle jsou vysoce kvalitní a zaručují dlouhou životnost. Zahradní čerpadlo nevyžaduje žádnou údržbu, lze jej připojit bez nářadí a lze jej pohodlně přepravovat díky ergonomické rukojeti. Další praktické vlastnosti: Velký nožní spínač umožňuje zapínat a vypínat pumpu způsobem šetrným k vašim zádům. Je možná i prodloužená záruka na pět let. Kromě toho lze BP 7.000 Garden také upgradovat na čerpadlo s funkcí automatického start/stop instalací elektronického tlakového spínače. Pak lze využít i jako zásobování užitkovou vodou v domácnosti.

Charakteristické znaky a výhody
Tlakové čerpadlo BP 7.000 Garden: Robustní a s dlouhou životností
Robustní a s dlouhou životností
Kärcher nabízí prodloužení záruky na 5 let.
Tlakové čerpadlo BP 7.000 Garden: Pohodlný nožní spínač
Pohodlný nožní spínač
Pohodlné a vůči zádům šetrné zapnutí a vypnutí.
Tlakové čerpadlo BP 7.000 Garden: Optimální nasávání
Optimální nasávání
Kvalitní čerpadlo vysaje snadno vodu z 8m hloubky, např. z cisterny.
Samostnatné plnící otvory
  • Snadné plnění před použitím.
Vypouštěcí šroub
  • Nejlepší ochrana před poškozením způsobeným mrazem.
Optimalizované připojení
  • Dokonale vyvážený systém těsnění umožňuje připojení čerpadla bez použití nástrojů.
Ergonomicky tvarované držadlo
  • Pohodlná manipulace a snadná přeprava.
Specifikace

Technické údaje

Jmenovitý příkon (W) 1100
Průtok max. (l/h) < 7000
Dodání do (m) max. 50
Tlak (bar) max. 5
Nasávací výška (m) 8
Přívodní teplota (°C) max. 35
Připojovací závit G1
Připojovací kabel (m) 1,5
Napětí (V) 230 - 240
Frekvence (Hz) 50
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 9,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 12
Rozměry (D x Š x V) (mm) 384 x 204 x 253

Obsah balení

  • Připojovací adaptér pro čerpadla se závitem G1
  • Oboustranný připojovací adaptér pro čerpadla G 1

Vybavení

  • Optimalizované připojovací hrdlo
  • Pohodlný nožní spínač
  • Samostnatné plnící otvory
  • Vypouštěcí ventil vody
  • Ergonomické držadlo
Videa

Oblasti použití
  • Pro zavlažování zahrady ze sudů na dešťovou vodu, cisteren nebo studní, např. pomocí postřikovačů.
Příslušenství
