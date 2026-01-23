Tlakové čerpadlo BP 7.000 Garden
Zahradní čerpadlo BP 7.000 Garden se dokonale hodí k zavlažování vodou z alternativních zdrojů, jako jsou nádrže nebo vodní jímky.
Vodu z vodních jímek, nádrží atd. může zahradní čerpadlo BP 7.000 Garden od Kärcheru pohodlně, hospodárně a ekologicky využívat. Kompaktní vodní čerpadlo poskytuje vysoký sací výkon a tlakový výkon. Materiály použité v lehkém, ale robustním čerpadle jsou vysoce kvalitní a zaručují dlouhou životnost. Zahradní čerpadlo nevyžaduje žádnou údržbu, lze jej připojit bez nářadí a lze jej pohodlně přepravovat díky ergonomické rukojeti. Další praktické vlastnosti: Velký nožní spínač umožňuje zapínat a vypínat pumpu způsobem šetrným k vašim zádům. Je možná i prodloužená záruka na pět let. Kromě toho lze BP 7.000 Garden také upgradovat na čerpadlo s funkcí automatického start/stop instalací elektronického tlakového spínače. Pak lze využít i jako zásobování užitkovou vodou v domácnosti.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní a s dlouhou životnostíKärcher nabízí prodloužení záruky na 5 let.
Pohodlný nožní spínačPohodlné a vůči zádům šetrné zapnutí a vypnutí.
Optimální nasáváníKvalitní čerpadlo vysaje snadno vodu z 8m hloubky, např. z cisterny.
Samostnatné plnící otvory
- Snadné plnění před použitím.
Vypouštěcí šroub
- Nejlepší ochrana před poškozením způsobeným mrazem.
Optimalizované připojení
- Dokonale vyvážený systém těsnění umožňuje připojení čerpadla bez použití nástrojů.
Ergonomicky tvarované držadlo
- Pohodlná manipulace a snadná přeprava.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|1100
|Průtok max. (l/h)
|< 7000
|Dodání do (m)
|max. 50
|Tlak (bar)
|max. 5
|Nasávací výška (m)
|8
|Přívodní teplota (°C)
|max. 35
|Připojovací závit
|G1
|Připojovací kabel (m)
|1,5
|Napětí (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|9,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|12
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|384 x 204 x 253
Obsah balení
- Připojovací adaptér pro čerpadla se závitem G1
- Oboustranný připojovací adaptér pro čerpadla G 1
Vybavení
- Optimalizované připojovací hrdlo
- Pohodlný nožní spínač
- Samostnatné plnící otvory
- Vypouštěcí ventil vody
- Ergonomické držadlo
Videa
Oblasti použití
- Pro zavlažování zahrady ze sudů na dešťovou vodu, cisteren nebo studní, např. pomocí postřikovačů.
Příslušenství
