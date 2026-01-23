Podlahový čistič, univerzální RM 536, 500ml

Čistěte podlahy snadno, rychle a bez drhnutí. Univerzální čistič 536 efektivně rozpustí všechny nečistoty i stopy po obuvi. Zbyde pouze dokonalá čistota a citrusová vůně.

Perfektně čisté podlahy beze skvrn, šmouh a k tomu bez větší námahy. Podlahový čistič 536 efektivně vyčistí dřevo, dlažbu, kámen, PVC, laminát i korek. Zanechá po sobě pouze čistotu, příjemnou citrónovou svěžest a ochranný film proti vlhku. Není potřeba již dále oplachovat.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (ml) 500
Jednotka balení (Kusy) 8
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 65 x 65 x 210
Podlahový čistič, univerzální RM 536, 500ml
Oblasti použití
  • Korkové podlahy
  • Kamenné povrchy
  • Dřevěné podlahy
  • Vinyl