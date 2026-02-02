Mobilní tlaková myčka OC 4 Pet

Ideální pro šetrné čištění psů: kompaktní tlaková myčka pro čištění na cestách, včetně tašky s příslušenstvím pro domácí mazlíčky vhodné pro špinavé čtyřnohé přátele.

Kompaktní a přenosná: OC 4 je akumulátorová ruční tlaková myčka Kärcher, která je ideální pro všechny, kdo potřebují čisticí řešení na cestách. Díky integrované lithium-iontové baterii a velké 8litrové nádrži na vodu můžete čistit, aniž byste byli závislí na elektrické síti nebo vodovodní přípojce. Díky technologii trysek Kärcher je čištění účinné a zároveň šetrné. Spirálová hadice o délce 2,8 m poskytuje flexibilitu a velký akční rádius. Stříkací pistole má funkci zacvaknutí pro větší pohodlí. Součástí dodávané sady Pet Kit je praktická taška s různým příslušenstvím, které bylo speciálně optimalizováno pro čištění a úpravu psů. Nízký tlak vytvářený přístrojem OC 4 je ke zvířatům šetrný, ale přesto dostatečně silný, aby lehce odstranil bláto, prach a nečistoty z tlapek a srsti. Ať už po procházce v mokré trávě, šplouchnutí v nejbližší louži nebo zabláceném kolečku lesem - OC 4 se sadou pro domácí mazlíčky je ideálním řešením pro rychlé mezitímní čištění. Optimalizováno pro kompaktní skladování - zařízení nebo tašku na příslušenství lze pro snadnou přepravu uložit do prázdné nádrže na vodu.

Charakteristické znaky a výhody
Mobilní tlaková myčka OC 4 Pet: Čištění na cestách
Díky velké 8litrové nádrži na vodu a integrovanému akumulátoru můžete snadno čistit na cestách bez ohledu na přípojku vody nebo napájení z elektrické sítě. Nádrž lze vyjmout a naplnit z jakéhokoli vodovodního kohoutku a díky nepropustnému uzávěru ji pak lze bez obav přepravovat např. v zavazadlovém prostoru. Flexibilní pro použití při čištění a ošetřování psů, ale i pro mnoho dalších úkonů, např. pro čištění jízdních kol, zahradního a kempingového vybavení, turistických bot nebo kočárků.
Mobilní tlaková myčka OC 4 Pet: Účinný a zároveň šetrný nízký tlak
Účinná technologie trysek Kärcher znamená, že tlakový čistič čistí šetrně a šetří vodou, přičemž stále velmi účinně odstraňuje nečistoty. Ideální pro jemné čištění špinavých tlapek po procházce a navrácení lesku zaprášené srsti.
Mobilní tlaková myčka OC 4 Pet: Sada pro domácí mazlíčky - pro čištění nejlepšího přítele člověka
Speciálně vyvinutý kartáč pro domácí mazlíčky se silikonovými masážními nopky odstraní ze srsti i odolné nečistoty. Kuželová tryska je obzvláště jemná, takže je ideální pro pečlivé čištění špinavé srsti a zablácených tlapek. Nadýchaný hadřík z mikrovlákna absorbuje velké množství vody, je příjemný na srst psů a zabraňuje nepříjemnému zápachu.
Integrovaná lithium-iontová baterie
  • Dlouhá doba provozu na baterii až 22 minut stačí na důkladné vyčištění více špinavých domácích zvířat.
  • Kontrolka LED poskytuje informace o aktuálním stavu nabití baterie.
  • Nabíjecí zásuvka USB typu C umožňuje flexibilní nabíjení i mimo domov, např. v autě nebo z powerbanky.
Promyšlený koncept uložení
  • Zabírá minimum místa - přístroj lze spolu s hadicí a spouštěcí pistolí uložit do prázdné nádrže na vodu.
  • Praktickou tašku na příslušenství lze také uložit do nádrže.
  • Jednoduchá přeprava, uložení nenáročné na místo.
Jenoduchá a pohodlná manupulace
  • Rychlé a snadné nastavení a používání. Stačí ji naplnit vodou a je připravena k použití.
  • Spouštěcí pistole je vybavena funkcí aretace pro nepřetržité stříkání bez námahy.
  • Spirálová hadice o délce 2,8 m nabízí velký pracovní záběr.
Různorodé příslušenství
  • Volitelně je k dispozici rozsáhlé příslušenství pro rozšíření oblastí použití.
  • Správné příslušenství pro každý úklid (jízdní kola, venkovní vybavení, zahradní nábytek, psi a mnoho dalšího).
Specifikace

Technické údaje

Rozsah tlaku Nízký tlak
Průtok (l/min) max. 2
Zařízení na baterii
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Doba běhu baterie (min) max. 22
Čas nabíjení baterie (h) 3,5
Barva šedý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 3,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 4,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 296 x 291 x 240

Obsah balení

  • Nabíječka baterií: 5 V / 2 A USB-C nabíjecí kabel + adaptér (1 kus od každého)
  • Tryska s plochým paprskem
  • Tryska s kuželovým paprskem
  • Mycí kartáč pro domácí mazlíčky
  • Utěrka pro domácí zvířata
  • Úložná taška

Vybavení

  • Sání vody
  • Objem nádrže vody: 8 l
  • Délka hadice: 2.8 m
  • Typ hadice: Nízkotlaká spirálová hadice
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
  • Tlaková spouštěcí pistole: Nízkotlaká spoušťová pistole
  • Filtr stroje

Videa

Oblasti použití
  • Domácí zvířata / psi
  • Jízdní kola
  • Stan / campingová výbava
  • Obuv / outdoorová obuv
  • Sportovní vybavení (surf, kajak, pádlo)
  • Dětské kočárky / sedačky
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Hračky / bobbycar® / koloběžka
  • Květináče
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly OC 4 Pet

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.