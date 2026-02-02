Mobilní tlaková myčka OC 4 Pet
Ideální pro šetrné čištění psů: kompaktní tlaková myčka pro čištění na cestách, včetně tašky s příslušenstvím pro domácí mazlíčky vhodné pro špinavé čtyřnohé přátele.
Kompaktní a přenosná: OC 4 je akumulátorová ruční tlaková myčka Kärcher, která je ideální pro všechny, kdo potřebují čisticí řešení na cestách. Díky integrované lithium-iontové baterii a velké 8litrové nádrži na vodu můžete čistit, aniž byste byli závislí na elektrické síti nebo vodovodní přípojce. Díky technologii trysek Kärcher je čištění účinné a zároveň šetrné. Spirálová hadice o délce 2,8 m poskytuje flexibilitu a velký akční rádius. Stříkací pistole má funkci zacvaknutí pro větší pohodlí. Součástí dodávané sady Pet Kit je praktická taška s různým příslušenstvím, které bylo speciálně optimalizováno pro čištění a úpravu psů. Nízký tlak vytvářený přístrojem OC 4 je ke zvířatům šetrný, ale přesto dostatečně silný, aby lehce odstranil bláto, prach a nečistoty z tlapek a srsti. Ať už po procházce v mokré trávě, šplouchnutí v nejbližší louži nebo zabláceném kolečku lesem - OC 4 se sadou pro domácí mazlíčky je ideálním řešením pro rychlé mezitímní čištění. Optimalizováno pro kompaktní skladování - zařízení nebo tašku na příslušenství lze pro snadnou přepravu uložit do prázdné nádrže na vodu.
Charakteristické znaky a výhody
Čištění na cestáchDíky velké 8litrové nádrži na vodu a integrovanému akumulátoru můžete snadno čistit na cestách bez ohledu na přípojku vody nebo napájení z elektrické sítě. Nádrž lze vyjmout a naplnit z jakéhokoli vodovodního kohoutku a díky nepropustnému uzávěru ji pak lze bez obav přepravovat např. v zavazadlovém prostoru. Flexibilní pro použití při čištění a ošetřování psů, ale i pro mnoho dalších úkonů, např. pro čištění jízdních kol, zahradního a kempingového vybavení, turistických bot nebo kočárků.
Účinný a zároveň šetrný nízký tlakÚčinná technologie trysek Kärcher znamená, že tlakový čistič čistí šetrně a šetří vodou, přičemž stále velmi účinně odstraňuje nečistoty. Ideální pro jemné čištění špinavých tlapek po procházce a navrácení lesku zaprášené srsti.
Sada pro domácí mazlíčky - pro čištění nejlepšího přítele člověkaSpeciálně vyvinutý kartáč pro domácí mazlíčky se silikonovými masážními nopky odstraní ze srsti i odolné nečistoty. Kuželová tryska je obzvláště jemná, takže je ideální pro pečlivé čištění špinavé srsti a zablácených tlapek. Nadýchaný hadřík z mikrovlákna absorbuje velké množství vody, je příjemný na srst psů a zabraňuje nepříjemnému zápachu.
Integrovaná lithium-iontová baterie
- Dlouhá doba provozu na baterii až 22 minut stačí na důkladné vyčištění více špinavých domácích zvířat.
- Kontrolka LED poskytuje informace o aktuálním stavu nabití baterie.
- Nabíjecí zásuvka USB typu C umožňuje flexibilní nabíjení i mimo domov, např. v autě nebo z powerbanky.
Promyšlený koncept uložení
- Zabírá minimum místa - přístroj lze spolu s hadicí a spouštěcí pistolí uložit do prázdné nádrže na vodu.
- Praktickou tašku na příslušenství lze také uložit do nádrže.
- Jednoduchá přeprava, uložení nenáročné na místo.
Jenoduchá a pohodlná manupulace
- Rychlé a snadné nastavení a používání. Stačí ji naplnit vodou a je připravena k použití.
- Spouštěcí pistole je vybavena funkcí aretace pro nepřetržité stříkání bez námahy.
- Spirálová hadice o délce 2,8 m nabízí velký pracovní záběr.
Různorodé příslušenství
- Volitelně je k dispozici rozsáhlé příslušenství pro rozšíření oblastí použití.
- Správné příslušenství pro každý úklid (jízdní kola, venkovní vybavení, zahradní nábytek, psi a mnoho dalšího).
Specifikace
Technické údaje
|Rozsah tlaku
|Nízký tlak
|Průtok (l/min)
|max. 2
|Zařízení na baterii
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Doba běhu baterie (min)
|max. 22
|Čas nabíjení baterie (h)
|3,5
|Barva
|šedý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|4,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|296 x 291 x 240
Obsah balení
- Nabíječka baterií: 5 V / 2 A USB-C nabíjecí kabel + adaptér (1 kus od každého)
- Tryska s plochým paprskem
- Tryska s kuželovým paprskem
- Mycí kartáč pro domácí mazlíčky
- Utěrka pro domácí zvířata
- Úložná taška
Vybavení
- Sání vody
- Objem nádrže vody: 8 l
- Délka hadice: 2.8 m
- Typ hadice: Nízkotlaká spirálová hadice
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Tlaková spouštěcí pistole: Nízkotlaká spoušťová pistole
- Filtr stroje
Videa
Oblasti použití
- Domácí zvířata / psi
- Jízdní kola
- Stan / campingová výbava
- Obuv / outdoorová obuv
- Sportovní vybavení (surf, kajak, pádlo)
- Dětské kočárky / sedačky
- Pro čištění zahradního nářadí
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Hračky / bobbycar® / koloběžka
- Květináče
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly OC 4 Pet
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.