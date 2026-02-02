Mobilní tlaková myčka OC 6-18 Premium Battery Set

Bateriově poháněná středotlaká myčka s 18V výměnnou baterií a bateriovou nabíječkou. Kompaktní a mobilní tlaková myčka pro rychlé nenáročné čištění bez nutnosti připojení k vodnímu i elektrickému zdroji. Sací hadici je možné dokoupit samostatně.

Kompaktní a přenosné čištění bez nutnosti připojení k elektrické přípojce nebo přívodu vody – to je mobilní tlaková myčka OC 6-18 Premium battery. Ideální pro rychlé a efektivní nenáročné úklidové úkoly na cestách i v domácnosti. S jemnou tryskou s plochým paprskem lze rychle odstranit odolné nečistoty z jízdních kol, kempingového nebo zahradního nábytku, hraček a mnoha dalšího. 12litrový vozík na vodu s velkými koly a výsuvnou teleskopickou rukojetí slouží také jako přenosná základna pro mobilní tlakovou myčku. Pokud je k dispozici vodovodní přípojka, lze zařízení provozovat i bez zásobníku na vodu. Se samostatně dostupnou sací hadicí lze použít i vodu ze studní, věder nebo přírodních vodních ploch. Tlaková pistole a stříkací tryska mohou být připevněny k nádrži pro přepravu. Rozsáhlá nabídka příslušenství činí OC 6-18 Premium ještě všestrannějším: například pěnová tryska nebo mycí kartáč jsou k dispozici samostatně. Výměnnou baterii (není součástí dodávky) lze použít ve všech bateriově napájených zařízeních platformy 18 V Kärcher Battery Power. Díky technologii Real Time Technology zobrazuje LCD displej baterie zbývající kapacitu při práci, nabíjení a skladování.

Charakteristické znaky a výhody
Soběstačnost a mobilní úklid
  • Vozík na vodu o objemu 12 litrů umožňuje nezávislé čištění na cestách. Voda vystačí na 3 až 5 silně znečištěných jízdních kol nebo několik předmětů, jako jsou zahradní/kempinkové židle.
  • Nádrž lze naplnit z jakéhokoli kohoutku a díky šroubovacímu uzávěru je odolná proti úniku.
  • Nezávislost na napájení díky bateriové technologii (baterie se prodává samostatně).
Optimální mobilita díky kolečkům a ergonomické výšce rukojeti.
  • Hliníkovou teleskopickou rukojeť lze pro přepravu vytáhnout a opět zasunout při uskladnění.
  • Velká kola pro bezpečnou a pohodlnou přepravu po nerovném terénu nebo zahradních cestách.
Praktické uložení příslušenství na zařízení
  • Hadici, spouštěcí pistoli a postřikovací tyč lze snadno a bezpečně uložit na přístroji a ušetřit tak místo.
  • Přihrádka na příslušenství v zadní části vozíku na vodu nabízí prostor pro další příslušenství.
  • Veškeré příslušenství máte vždy po ruce, i když jste na cestách.
Efektivnější a optimálně nastavitelný střední tlak
  • Tlak vody až 24 barů pro účinné a důkladné čištění.
  • Bezpečně a spolehlivě čistí i citlivé povrchy.
Výměnná baterie 18 V Kärcher Battery Power (není součástí standardní dodávky)
  • Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
  • Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
  • Kompatibilní se všemi zařízeními na bateriové 18 V Kärcher battery power platformě.
Mobilní aplikace Home & Garden
  • Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Tlak (bar) max. 24
Rozsah tlaku Střední tlak
Průtok (l/h) max. 200
Typ baterie Vyměnitelná Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Kapacita (Ah) 2,5
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 12 (2,5 Ah)
Doba nabíjení standardní nabíječkou (min) 300
Nabíjecí proud (A) 0,5
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Barva šedý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 5,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 8,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 349 x 321 x 586

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
  • Baterie: 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 ks)
  • Nabíječka baterií: 18 V Battery Power standardní nabíječka (1 ks)
  • Tryska s plochým paprskem
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
  • Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
  • Kola
  • Teleskopické madlo

Vybavení

  • Sání vody
  • Objem nádrže vody: 12 l
  • Typ hadice: Středotlaká flexibilní hadice
  • Tlaková spouštěcí pistole: Středotlaká spouštěcí pistole
  • Pracovní nástavec: krátký a dlouhý
Videa

Oblasti použití
  • Jízdní kola
  • Stan / campingová výbava
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Květináče
  • Disky
  • Popelnice
  • Žaluzie/rolety
  • Zahradní náradí
Příslušenství
Čisticí prostředky
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly OC 6-18 Premium Battery Set

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

