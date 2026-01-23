Okenní vysavač WV 7 Signature Line

Aku vysavač na okna WV 7 Signature Line s inovativní sací stěrkou pro flexibilní použití. S lahví a rozprašovačem, dvěma stíracími utěrkami, čisticím prostředkem v exkluzivním balení.

Pouze naše nejinovativnější, vysoce výkonné výrobky nesou podpis průkopníka technologie a zakladatele společnosti Alfreda Kärchera. Nová řada WV 7 Signature Line: na první pohled rozpoznatelný nejlepší přístroj ve své kategorii výrobků Kärcher a naše nové měřítko v oblasti vysavačů na okna. Jeho elegantní design, redukovaný na to nejnutnější, činí úklid ještě pohodlnějším a bez námahy. Díky jedinečným funkcím, jako je podpora aplikace pro počáteční spuštění, tipy pro čištění a mnoho dalšího, a také vylepšené stěrce je ještě snazší vrátit oknům a všem hladkým povrchům jejich WOW faktor.

Charakteristické znaky a výhody
Okenní vysavač WV 7 Signature Line: Výhody řady Signature Line
Výhody řady Signature Line
Podpis zakladatele společnosti Alfreda Kärchera označuje výrobek jako nejlepší zařízení Kärcher ve své kategorii. Mezi další exkluzivní výhody patří podpora aplikací a prodloužená záruka.
Okenní vysavač WV 7 Signature Line: Exkluzivní úložný box
Exkluzivní úložný box
Pro praktické uložení sestaveného čističe oken včetně příslušenství.
Okenní vysavač WV 7 Signature Line: Vylepšená technologie stěrky
Vylepšená technologie stěrky
Díky inovativní stěrce je čištění ještě flexibilnější - ideální pro používání u podlahy.
Displej k zobrazení zbývající doby chodu baterie s přesností na minuty
  • S extra dlouhou dobou chodu 100 minut je zaručeno čištění bez přerušování.
Ergonomický design
  • Kompaktní a lehká ergonomická rukojeť pro maximální pohodlí.
Odnímatelná stěrka
  • Stěrku lze po každém čištění jednoduše vyjmout ze sací hubice a vyčistit.
Hygienické a rychlé vyprázdnění nádobky
  • Hygienické vyjmutí a vyprázdnění nádrže na špinavou vodu bez kontaktu s nečistotami
3krát rychlejší
  • S bateriovým čističem oken je čištění oken 3krát rychlejší než běžnými metodami.
Výsledek čištění bez kapek a šmouh
  • Díky elektrickému odsávání je obtěžující odkapávání jednou pro vždy věcí minulosti. Pro zářivě čistá okna.
Rozmanitost použití
  • Vhodný pro všechny hladké povrchy jako dlaždice, zrcadla nebo sprchové kouty.
Specifikace

Technické údaje

Pracovní šířka sací hubice (mm) 280
Pracovní šířka úzké sací hubice (mm) 170
Objem nádrže na špinavou vodu (ml) 150
Doba běhu baterie (min) 100
Čas nabíjení baterie (min) 170
Výkon na jedno nabití baterie (m²) cca 300
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 100 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 0,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 126 x 280 x 310

Obsah balení

  • Nabíječka baterií: Rychlá nabíječka (1 ks)
  • Láhev s postřikovačem Extra s potahem z mikrovláken
  • Čisticí prostředek: RM 503 Window Vac, 20 ml
  • Úzká sací tryska
  • Potah z mikrovláken Outdoor: 1 x
  • Škrabka na nečistoty

Vybavení

  • Sací tryska
Videa

Oblasti použití
  • Hladké povrchy
  • Okna a skleněné plochy
  • Zrcadla
  • Obkladačky
  • Skleněné stoly
  • Obkladové dlaždice
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.