AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 1 Compact Battery Set
Všestranný aku vysavač WD 1 Compact Battery Set zvládne mokré i suché vysávání. Díky speciálnímu příslušenství si poradí i s úklidem vozu. Dodáváme včetně 18V baterie a nabíječky.
Bezdrátový vysavač WD 1 Compact Battery Set se hodí pro mokré i suché vysávání zahradního domku i automobilu. Kompaktní přístroj s ergonomickou rukojetí se snadno ovládá a díky nízké hmotnosti se při úklidu ani nepronese. Zásluhou praktického patronového filtru si poradí se špínou všeho druhu - mokré i suché nečistoty, a to bez nutnosti výměny filtru. Navíc poslouží i jako fukar na listí. Nečistoty se hromadí v odolné, plastové 7l nádobě, kterou rychle a bezpečně vyprázdníte během okamžiku díky systému "Pull & Push". Čištění vozu ulehčí hubice na čalounění a štěrbinová hubice, která se dostane i do úzkých spár. Potřebnou energii zajišťuje vyměnitelná 18V baterie, která na LCD displeji neustále ukazuje zbývající čas chodu v minutách. Na jeden zátah s ní zvládnete vysávat přibližně 10 minut. Navíc ji můžete použít i v dalších aku přístrojích Kärcher platformy 18 V. Po skončení úklidu příslušenství jednoduše vsunete do stroje, hadici přichytíte k tělu vysavače pomocí gumového poutka a celek snadno uskladníte i v běžném regále. Baterie a nabíječka jsou součástí balení.
Charakteristické znaky a výhody
Výměnná baterie 18 V Battery PowerUmožňuje práci nezávislou na elektrické síti a vytváří tak maximální svobodu pohybu. Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie. Kompatibilní se všemi zařízeními na bateriové 18 V Kärcher battery power platformě.
Kompaktní, přenosný designIndividuálně a flexibilně použitelný. Pohodlná přeprava.
Speciální patronový filtrPro mokré a suché vysávání bez výměny filtru.
Speciální příslušenství pro čištění interiérů vozidel
- Ideální pro čištění interiérů vozidel.
- Pro dosažení nejlepších výsledků čištění bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou nebo hrubou nečistotu.
- Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.
Praktická funkce fukaru
- Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru.
- Odstraňování nečistot bez námahy, např. i ze štěrkového lože.
Praktická úschova sací hadice
- Jednoduché upevnění sací hadice pro přepravu a úschovu pomocí gumové pásky.
Praktické uložení příslušenství
- Nenáročná na úložný prostor, bezpečná úschova příslušenství na dosah.
Uzavírací systém „Pull & Push“
- Pro snadné, rychlé a bezpečné otevírání a zavírání nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Umožňuje snadnou přepravu přístroje.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Jmenovitý příkon (W)
|250
|Sací výkon (W)
|60
|Podtlak (mbar)
|max. 85
|Množství vzduchu (l/s)
|max. 22
|Objem nádrže (l)
|7
|Materiál nádrže
|Plast
|Barevný prvek
|Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž žluté barvy.
|Jmenovitý průměr - příslušenství (mm)
|35
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|cca 10 (2,5 Ah)
|Doba nabíjení standardní nabíječkou (min)
|300
|Nabíjecí proud (A)
|0,5
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Hladina hluku (dB(A))
|64
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|386 x 279 x 312
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
- Baterie: 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 ks)
- Nabíječka baterií: 18 V Battery Power standardní nabíječka (1 ks)
- Délka sací hadice: 1.2 m
- Materiál sací hadice: Plast
- Štěrbinová hubice
- Hubice na čalounění (na suché vysávání)
- Filtrační patrona: 1 Kusy, Celulóza
Vybavení
- Inteligentní displej: integrovaný v baterii
- Funkce fukaru
- Uložení příslušenství na přístroji
Videa
Oblasti použití
- Interiér vozidla
- Obytné vozy
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Zahradní domek
- Efektivní vysávání kapalin
- Dílna
- Místnost pro kutily
Příslušenství
Čisticí prostředky
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly WD 1 Compact Battery Set
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.