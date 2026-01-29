Víceúčelový vysavač WD 3 S
Výkonný vysavač WD 3 S V-17/4/20 spolehlivě odstraní suché i mokré nečistoty. Díky 17l nerezové nádobě na odpad zvládne i náročnější úklid. Navíc i s funkcí fukaru.
Všestranný vysavač WD 3 S V-17/4/20 s příkonem 1000W důkladně odstraní suché i mokré nečistoty na terase, v garáži i domě. Kvalitní patronový filtr zaručuje perfektní výsledky při vysávání hrubé špíny i jemného prachu. Nerezová sběrná nádoba o objemu 17 l a odolný vliesový sáček na odpad zachytí vysátý materiál bez zbytečného prášení. Při vysávání mokrých nečistot je třeba sáček vyjmout, není však třeba odstraňovat filtr. Díky 4m přívodnímu kabelu, ergonomické rukojeti a 2m hadici snadno vysajete i větší místnosti. Čištění zahrady i strojů v dílně usnadní praktická funkce fukaru, s níž odstraníte piliny, napadané listí i nečistoty v hůře dostupných místech. Obtížně dostupná místa pak vysajete pomocí praktické štěrbinové hubice, kterou snadno nasadíte přímo na hadici přístroje. Systém "Pull & Push" umožňuje rychlé a snadné otevírání a zavírání sbérné nádoby a po práci kabel i hadici jednoduše uchytíte na těle vysavače, takže se nepletou pod nohy. Rovněž hubice a sací trubky zasunete do nárazníku přístroje, a ušetříte tak cenné místo při skladování. Díky ergonomickému madlu se stroj i lehce přenásí.
Charakteristické znaky a výhody
Filtrační patronaPro mokré a suché vysávání bez potřeby výměny filtru. Jednoduchá montáž a demontáž filtru otáčením bez dodatečného zajišťovacího dílu.
Praktická úschova kabelů a příslušenstvíProstorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství. Napájecí kabel lze bezpečně uložit pomocí integrovaných kabelových háčků.
Uložení sací hadice na hlavě zařízeníSací hadici lze prostorově úsporně skladovat zavěšením na hlavu přístroje. Intuitivní zabezpečovací mechanismy pro leváky i praváky.
Odkládací prostor
- Pro bezpečné odložení nářadí a malých dílů, jako jsou šrouby a hřebíky.
Praktická funkce fukaru
- Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru.
- Odstraňování nečistot bez námahy, např. i ze štěrkového lože.
Vliesový filtrační sáček
- Třívrstvý vliesový materiál extrémně odolný proti roztržení.
- Pro delší sací výkon a vysokou kapacitu zadržování prachu.
Parkovací poloha na rukojeti
- Parkovací poloha pro sací hadci přímo na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce.
Zařízení, sací hadice a podlahová hubice jsou optimálně sladěny
- Pro dosažení nejlepších výsledků čištění bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou nebo hrubou nečistotu.
- Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.
Uzavírací systém „Pull & Push“
- Pro snadné, rychlé a bezpečné otevírání a zavírání nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Umožňuje snadnou přepravu přístroje.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|1000
|Sací výkon (W)
|230
|Podtlak (mbar)
|max. 230
|Množství vzduchu (l/s)
|max. 45
|Objem nádrže (l)
|17
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Barevný prvek
|Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž Ušlechtilá ocel Nárazník zařízení žluté barvy.
|Připojovací kabel (m)
|4
|Jmenovitý průměr - příslušenství (mm)
|35
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Hladina hluku (dB(A))
|74
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|353 x 328 x 493
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2 m
- Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
- Materiál sací hadice: Plast
- Odnímatelná rukojeť
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 0.5 m
- Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
- Materiál sacích trubek: Plast
- Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: klipy
- Štěrbinová hubice
- Filtrační patrona: Celulóza
- Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý
Vybavení
- Otočný spínač (Zap/Vyp)
- Funkce fukaru
- Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce
- Uložení sací hadice na hlavě zařízení
- Uložiště pro další příslušenství na hlavě zařízení
- Úložný prostor pro drobné předměty
- Sklopná rukojeť
- Hák na kabel
- Parkovací poloha
- Uložení příslušenství na přístroji
- Ochrana proti nárazu
- Kolečka bez brzdy: 4 Kusy
Oblasti použití
- Terasa
- Interiér vozidla
- Garáž
- Dílna
- Sklep
- Efektivní vysávání kapalin
- Vstupní oblast
- Místnost pro kutily
Příslušenství
Náhradní díly WD 3 S
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
