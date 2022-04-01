Tyčové vysavače

Ať už je vaší preferencí vysavač kabelový nebo vás tahání kabelů naopak zdržuje v práci, a proto hledáte výkonný aku tyčový vysavač, Kärcher má vždy to správné řešení. Nová řada tyčových aku vysavačů nabízí silný výkon a spoustu výhod navíc: nástěnný držák na zeď, LED diodu nebo prachový senzor (jen model VC 7). Tyčové kabelové vysavače Kärcher jsou díky teleskopické tyči perfektně skladné a hodí se především do menších domácností.

Tyčové vysavače produkty:

