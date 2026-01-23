AKU Tyčový vysavač VC 7 Cordless yourMax
Úklid bez námahy s maximální dobou chodu: Vysavač VC 7 Cordless yourMax se může pochlubit relativně nízkou hmotností, bezsáčkovým filtračním systémem a inovativním prachovým senzorem.
Vysávání se mění z práce na úklid: VC 7 Cordless yourMax se vyznačuje působivou kombinací nejnovější technologie, rozsáhlého vybavení a snadného ovládání. Inovativní prachový senzor detekuje nečistoty, podle toho upravuje sací výkon a zajišťuje efektivní využití doby chodu baterie až 60 minut. Výkonný 350-wattový BLDC motor a 25,2 V napětí baterie vás zbaví náročné práce při vysávání. Funkce boost zaručuje maximální sací výkon stisknutím tlačítka. Mezi další výhody patří snadné vyprazdňování nádoby na prach jedním kliknutím, ergonomický design pro čištění i těžko dostupných míst a LED světla na aktivní podlahové hubici, díky nimž je prach lépe vidět. Čištění filtru nemůže být jednodušší díky dodanému nástroji a náhradnímu filtru. Díky různým hubicím je čištění každého prostoru hračkou: štěrbinová hubice odstraňuje nečistoty ze zákoutí, hubice 2 v 1 je dokonalým nástrojem pro čištění nábytku a čalounění a měkký kartáč je vhodný pro čištění i choulostivých povrchů. Mezi další praktické funkce patří indikátor stavu baterie a nástěnný držák s funkcí nabíjení.
Charakteristické znaky a výhody
Technologie prachového senzoruAutomatická detekce prachu a kontrola síly vysávání. Inteligentní přispůsobení síly vysávání pro delší dobu používání. Intuitivní vysávání bez námahy.
Vyladěná technologieVýkonná 25,2V baterie dokonale sladěná s aktivní podlahovou hubicí. Optimalizovaná doba chodu 60 minut v normálním režimu. 350W motor, aktivní podlahová hubice, Power Lock a 3stupňový bezsáčkový filtrační systém.
Prakticky navržený filtrační systém3stupňový filtrační systém s cyklonovým přívodem vzduchu a HEPA hygienickými filtry. Hygienický HEPA filtr (EN 1822:1998) pro mimořádně čistý odpadní vzduch. Jednoduché vyprázdnění filtru jedním kliknutím.
Aktivní podlahová hubice
- Optimální vysávání nečistot motorizovaným válcem.
- Extrémní manévrovatelnost umožňuje velmi snadný pohyb pod nábytkem.
- Zajišťuje spolehlivé čištění povrchů.
2stupňová regulace výkonu
- Dostatek provozní doby pro úklid větších domácností.
- Volitelný režim zesílení sacího výkonu - boost.
Nástěnný držák včetně možnosti nabíjení
- Pomocí nástěnného držáku lze zařízení rychle a snadno uložit.
- Pohodlné nabíjení pouhým zavěšením vysavače.
Intuitivní zpětná vazba a zobrazení nabití
- Zpětná vazba a chybová hlášení prostřednictvím snadno čitelného LED displeje.
- Jasný displej stavu baterie.
Snadné použití
- V závislosti na aplikaci může být výkon rychle a jednoduše přizpůsoben požadavkům.
- Volitelný režim zesílení sacího výkonu - boost.
- Obsahuje Power Lock pro snadnou obsluhu - tlačítko vysávání nemusí být drženo.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|< 78
|Objem nádrže (ml)
|800
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|25,2
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Provozní doba na jedno nabití baterie (/min)
|Normální režim: / cca 60 Režim boost: / cca 8
|Doba nabíjení standardní nabíječkou (min)
|220
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|235 x 266 x 1130
Obsah balení
- Baterie: 25,2 V / 2,5 Ah baterie (1 ks)
- Typ filtru HEPA: HEPA 12 filtr (EN1822:1998)
- Filtr nasávání vzduchu: 2 Kusy
- Nástroj na čištění filtru
- Velká univerzální podlahová hubice s LED
- Štěrbinová hubice
- Hubice na čalounění a měkký kartáč na prach (2 v 1)
- Měkký kartáč
- Sací trubka: Kov
- Velký nástěnný držák s nabíjecí jednotkou
Vybavení
- Vložka softgrip na rukojeti
- Bezsáčkový filtrační systém
- Regulace výkonu: se 2 úrovněmi výkonu
- Senzor prachu
Oblasti použití
- Zapečetěné podlahy jako parkety, laminát, korek, kámen, linoleum a PVC i kobercové podlahy s krátkým vlasem
- Koberce
- Textilní povrchy
- Schody
Příslušenství
Náhradní díly VC 7 Cordless yourMax
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
