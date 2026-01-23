AKU Tyčový vysavač VC 7 Signature Line
Vysavač VC 7 Signature Line s inovativním senzorem prachu a druhou baterií. S nástrojem na čištění filtru, štěrbinovou hubicí, mini turbokartáčem, měkkým prachovým kartáčem a nástěnným držákem s funkcí nabíjení.
Pouze naše nejinovativnější a nejvýkonnější výrobky nesou podpis průkopníka technologie a zakladatele společnosti Alfreda Kärchera. Díky tomu je nová řada VC 7 Signature Line okamžitě rozpoznatelná jako nejlepší zařízení ve své kategorii. Díky svým nejvýznamnějším prvkům, jako je prachový senzor, aktivní podlahová hubice nebo dvoustupňová regulace výkonu, nastavuje také nová měřítka v oblasti výsledků čištění a doby provozu. Díky druhé baterii je vysavač VC 7 Signature Line vždy připraven k použití pro rychlý úklid ve velkých domácnostech.
Charakteristické znaky a výhody
Výhody řady Signature LinePodpis zakladatele společnosti Alfreda Kärchera označuje výrobek jako nejlepší zařízení Kärcher ve své kategorii. Mezi další exkluzivní výhody patří podpora aplikací a prodloužená záruka.
Druhá bateriePro nekonečnou dobu provozu.
Technologie prachového senzoruAutomatická detekce prachu a kontrola síly vysávání. Inteligentní přispůsobení síly vysávání pro delší dobu používání. Intuitivní vysávání bez námahy.
Aktivní podlahová hubice
- Optimální vysávání nečistot motorizovaným válcem.
- Extrémní manévrovatelnost umožňuje velmi snadný pohyb pod nábytkem.
- Zajišťuje spolehlivé čištění povrchů.
Prakticky navržený filtrační systém
- 3stupňový filtrační systém s cyklonovým přívodem vzduchu a HEPA hygienickými filtry.
- Hygienický HEPA filtr (EN 1822:1998) pro mimořádně čistý odpadní vzduch.
- Jednoduché vyprázdnění filtru jedním kliknutím.
Snadné použití
- V závislosti na aplikaci může být výkon rychle a jednoduše přizpůsoben požadavkům.
- Volitelný režim zesílení sacího výkonu - boost.
- Obsahuje Power Lock pro snadnou obsluhu - tlačítko vysávání nemusí být drženo.
Intuitivní zpětná vazba a zobrazení nabití
- Zpětná vazba a chybová hlášení prostřednictvím snadno čitelného LED displeje.
- Jasný displej stavu baterie.
Nástěnný držák včetně možnosti nabíjení
- Pomocí nástěnného držáku lze zařízení rychle a snadno uložit.
- Pohodlné nabíjení pouhým zavěšením vysavače.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|< 78
|Objem nádrže (ml)
|800
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|25,2
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Provozní doba na jedno nabití baterie (/min)
|Normální režim: / cca 60 Režim boost: / cca 8
|Doba nabíjení standardní nabíječkou (min)
|220
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|235 x 266 x 1130
Obsah balení
- Baterie: Baterie 25,2 V / 2,5 Ah (2 ks)
- Typ filtru HEPA: HEPA 12 filtr (EN1822:1998)
- Filtr nasávání vzduchu: 2 Kusy
- Nástroj na čištění filtru
- Velká univerzální podlahová hubice s LED
- Mini turbo kartáč
- Štěrbinová hubice
- Hubice na nábytek 2v1
- Sací trubka: Kov
- Velký nástěnný držák s nabíjecí jednotkou
Vybavení
- Vložka softgrip na rukojeti
- Bezsáčkový filtrační systém
- Regulace výkonu: se 2 úrovněmi výkonu
- Senzor prachu
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Koberce
- Textilní povrchy
- Schody
Příslušenství
Náhradní díly VC 7 Signature Line
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
