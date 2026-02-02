Antibakteriální vysavač VCH 4 UVClean
Hloubkové čištění matrací a textilií – UV-C světlo, vibrace a silný sací výkon odstraní 99,9 % bakterií a roztočů, ideální pro alergiky.
Vysavač VCH 4 UVClean zajistí zdravý a čistý spánek. Matrace a polštáře jsou domovem milionů roztočů a bakterií, které mohou způsobovat alergie. Tento přístroj je odstraní hloubkově – nejen viditelné nečistoty, ale i alergeny usazené ve vláknech. Kombinace tří technologií zajišťuje dokonalý účinek: rotační válec uvolní z matrace prach, odumřelé kožní buňky a roztoče, výkonný sací motor je bezpečně vysaje do nádoby a UV-C světlo zničí až 99,9 % bakterií a roztočů. Vysavač na matrace VCH 4 UVClean tak chrání vaše zdraví a poskytuje hygienicky čisté lůžko a textilní povrchy. Vhodné i na pohovky a další podobné čalounění.
Charakteristické znaky a výhody
Sací výkon 500 WVýkonný motor vysaje všechny uvolněné částice, vlasy a prach, aniž by něco zanechal.
Výkonný rotační kartáčSilné vibrace rotačního válce (180 úderů/s) uvolňují i hluboce usazené a odolné nečistoty, roztoče a jejich výkaly z matrací a jiných textilních povrchů.
Spolehlivé UV-C světloIntegrované UV-C světlo působí na povrch a spolehlivě neutralizuje 99,9 % všech bakterií a roztočů bez použití chemikálií.
Inovativní dvoukomorový systém nádob
- Po vysátí je prach rychle roztočen cyklónovou technologií, což způsobuje, že hrubé částice padají do první komory nádoby a jemný prach do druhé komory.
- Oddělení vzduchu a nečistot zajišťuje trvalý a účinný sací výkon.
Dlouhý napájecí kabel
- Široký sortiment šetří čas a zvyšuje pohodlí, protože velké plochy lze vyčistit najednou – bez zastavení.
Odvlhčování horkým vzduchem o teplotě 65 °C
- Odvlhčování horkým vzduchem vytváří suché, proti roztočům a bakteriím odolné mikroklima v matraci a na jiných textilních površích, čímž zabraňuje výskytu roztočů a plísňových spor.
Kompaktní a lehká konstrukce
- Zajišťuje snadnou manipulaci pro pohodlné a všestranné čištění. Po použití lze zařízení uložit na polici nebo do skříně, aby se ušetřilo místo.
Snadné finální čištění
- Pečlivě navrženo tak, aby údržba a čištění všech částí bylo rychlé, hygienické a nekomplikované. Vyprazdňování odpadu ze zařízení je rychlé, takže se můžete okamžitě vrátit k úklidu.
Specifikace
Technické údaje
|Objem nádoby na nečistoty (ml)
|400
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|80
|Odvlhčování horkým vzduchem (°C)
|65
|Jmenovitý příkon (W)
|500
|Délka kabelu (m)
|5
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|309 x 240 x 170
Vybavení
- Klepací váleček
- Pěnový filtr: 2 Kusy
- Ochranný filtr motoru: 3 Kusy
Videa
Oblasti použití
- Matrace
- Čalouněný nábytek
- Dětské postele
Příslušenství
Náhradní díly VCH 4 UVClean
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
