Zahradnické nůžky TLO 2-18

Stříhání větví pouhým stisknutím tlačítka: akumulátorové nůžky na stromy s kvalitní čepelí bez námahy a šetrně stříhají větve o průměru až 2,5 cm.

Snadná údržba stromů s akumulátorovým napájením - větve a větvičky o průměru až 2,5 cm nejsou pro akumulátorové nůžky na větve Kärcher žádným soupeřem. Díky výkonnému obtokovému noži je stříhání obzvláště přesné a nevyžaduje žádnou námahu. Šetrné stříhání navíc podporuje zdravý růst rostlin. Stříhání a prořezávání stromů a dřevin je tak snazší a bezpečnější. Pohodlná práce nad hlavou: S volitelným teleskopickým nástavcem (není součástí dodávky) je práce ve výšce až 3,5 metru rovněž bez námahy a pohodlná.

Charakteristické znaky a výhody
Zahradnické nůžky TLO 2-18: Dvojitá čepel
Dvojitá čepel
Stříhají obzvláště přesně a šetrně.
Zahradnické nůžky TLO 2-18: Bezpečnostní zablokování
Bezpečnostní zablokování
Zabraňuje neúmyslnému spuštění nůžek na větve.
Zahradnické nůžky TLO 2-18: 18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
Zařízení lze používat se všemi bateriemi Kärcher bateriové platformy 18 V Battery Power.
Pogumovaná rukojeť
  • Pro maximální komfort – zejména při déle trvající práci.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Pohon Kartáčový motor
Tloušťka řezu čerstvého dřeva (cm) 2,5
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Výkon na jedno nabití* (?ezy) max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5,0 Ah)
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 1,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 320 x 89 x 135

* Ø větve: 15 mm

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Vybavení

  • Druh nože: Obtok
Zahradnické nůžky TLO 2-18
Zahradnické nůžky TLO 2-18

Videa

Oblasti použití
  • Větve
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly TLO 2-18

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

