Zahradnické nůžky TLO 2-18
Stříhání větví pouhým stisknutím tlačítka: akumulátorové nůžky na stromy s kvalitní čepelí bez námahy a šetrně stříhají větve o průměru až 2,5 cm.
Snadná údržba stromů s akumulátorovým napájením - větve a větvičky o průměru až 2,5 cm nejsou pro akumulátorové nůžky na větve Kärcher žádným soupeřem. Díky výkonnému obtokovému noži je stříhání obzvláště přesné a nevyžaduje žádnou námahu. Šetrné stříhání navíc podporuje zdravý růst rostlin. Stříhání a prořezávání stromů a dřevin je tak snazší a bezpečnější. Pohodlná práce nad hlavou: S volitelným teleskopickým nástavcem (není součástí dodávky) je práce ve výšce až 3,5 metru rovněž bez námahy a pohodlná.
Charakteristické znaky a výhody
Dvojitá čepelStříhají obzvláště přesně a šetrně.
Bezpečnostní zablokováníZabraňuje neúmyslnému spuštění nůžek na větve.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platformaZařízení lze používat se všemi bateriemi Kärcher bateriové platformy 18 V Battery Power.
Pogumovaná rukojeť
- Pro maximální komfort – zejména při déle trvající práci.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Pohon
|Kartáčový motor
|Tloušťka řezu čerstvého dřeva (cm)
|2,5
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Výkon na jedno nabití* (?ezy)
|max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5,0 Ah)
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|1,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|320 x 89 x 135
* Ø větve: 15 mm
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
Vybavení
- Druh nože: Obtok
Videa
Oblasti použití
- Větve
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly TLO 2-18
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
