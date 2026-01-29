SEKAČKA NA TRÁVU LMO 3-18 Battery

AKU sekačka na trávu LMO 3-18 Battery s bezkartáčovým motorem, 18V bateriovou platformou a pracovní šířkou 34 cm umožňuje díky nízké hmotnosti a extrémní obratnosti snadnou údržbu trávníku o rozloze až 350 m2. Baterie není součástí balení.

Odhadovaný plošný výkon při žací výšce úrovně 4:

Akumulátorová sekačka na trávu s napětím 18 V je lehká, obratná a má výkonný bezuhlíkový motor. Trávníky o rozloze až 350 m² poseká rychle a přesně. Pracovní záběr je 34 cm. Výšku sečení lze snadno nastavit podle potřeby na jednu z pěti úrovní v rozmezí od 25 do 60 milimetrů. Díky inteligentnímu řízení motoru s funkcí iPower se rychlost automaticky přizpůsobuje stavu trávy během sečení. Když je třeba posekat okraje, hřebeny trávníku narovnají stébla trávy, aby se dosáhlo lepšího záběru. Se systémem sečení 2 v 1 se posečená tráva rovnoměrně rozprostře po trávníku jako přírodní hnojivo při mulčování nebo se shromažďuje v 35litrovém sběrném koši - pro delší sečení bez přestávky. Vodicí rukojeť je výškově nastavitelná pro pohodlnou pracovní polohu. Když je rám složený, zabírá při skladování méně místa. Pro snadné přenášení po schodech a přes schody jsou k dispozici integrovaná transportní madla. Kompatibilní se všemi vyměnitelnými bateriemi z 18V bateriové platformy Kärcher Battery Power. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.

Charakteristické znaky a výhody
Sekačka na trávu LMO 3-18: Výkonný bezkartáčový motor
Výkonný bezkartáčový motor
Vysoký výkon a delší životnost výrobku
Sekačka na trávu LMO 3-18: iPower
iPower
Vyšší výkon a optimalizovaná doba provozu na baterie. Díky inteligentnímu řízení motoru se rychlost automaticky přizpůsobuje stavu trávy během sečení.
Sekačka na trávu LMO 3-18: Sekací systém 2 v 1
Sekací systém 2 v 1
Posekaná tráva se během sečení účinně shromažďuje v kontejneru na trávu. Mulčovací funkce: Díky použití mulčovacího nástavce se posekaná tráva rozmisťuje po trávníku jako přírodní hnojivo. Ostrý ocelový nůž pro čistý výsledek sekání bez roztřepených stébel trávy.
Efektivní plnění sběrného koše na trávu
  • Díky optimalizovanému proudění vzduchu se koš na trávu naplní až z 95 %. To znamená méně prostojů při práci.
Zobrazení úrovně naplnění
  • Klapka na sběrném koši na trávu se zavře, když je zcela plný a je třeba jej vyprázdnit.
Pohodlné nastavení výšky sečení
  • Jediným pohybem lze nastavit požadovanou výšku sečení na jednu z pěti úrovní v rozmezí od 25 do 60 mm.
Sekání až ke kraji trávníku
  • Hřebeny na trávu automaticky zachycují i trávu, která roste u okrajů.
Prostorově nenáročný design
  • Textilní kontejner lze sklopit velmi nízko a při uložení na sekačku zabírá velmi málo místa.
  • Sklopné vodicí držadlo umožňuje uložení na malém prostoru.
Integrované madlo
  • Integrované držadlo pro přemisťování bez námahy.
Ergonomická koncepce obsluhy
  • Vodicí držadlo lze individuálně přizpůsobit podle tělesné výšky – pro neustále vzpřímený pracovní postoj.
  • Rukojeť z pěnového materiálu pro bezpečné držení a příjemný pocit.
  • Ovládací lišta po celé délce vodicí rukojeti usnadňuje ovládání.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Pracovní šířka (cm) 34
Žací výška (mm) 25 - 60
Nastavení žací výšky Pětinásobné
Objem nádoby na sběr trávy (l) 35
Pohon Bezkartáčový motor
Rychlost (rpm) 3500
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Výkon na jedno nabití* (m²) max. 175 (2,5 Ah) / max. 350 (5,0 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 12,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1186 x 355 x 1026

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Mulčovací sada
  • Lapač trávy

Vybavení

  • Nůž
  • Vodicí držadlo, výškově nastavitelné
  • Integrované madlo
  • Zobrazení úrovně naplnění
Sekačka na trávu LMO 3-18

Videa

Oblasti použití
  • Trávník
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly LMO 3-18

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

