Zalévací tyč Plus

Robustní zalévací tyč s vynikajícím vybavením. S postřikovací hlavicí 180° a 6 obrysy postřiku. Mnohostranná - od zavlažování až po postřik nad hlavou. Menší až střední plochy.

Ergonomická zalévací tyč Plus Kärcher je mistrovským dílem s ohledem na perfekcionismus a komfort. Její mnohostrannost z ní dělá opravdový univerzální multitalent. Zalévací tyč Plus je ideální k zavlažování malých a středně velkých ploch a zahrad. Zalévací tyč Vám přináší pohodlnou a komfortní práci – od zavlažování půdy až po práci nad hlavou (např. zavlažování závěsných květináčů). Povedená kombinace designu, prvotřídní funkčnosti a perfektní ergonomie vás přesvědčí na celé čáře a vytváří tak ze zalévací tyče Plus ideální pracovní nástroj i pro delší pracovní intervaly. Zkrátka se jedná o ideální řešení pro práci na zahradě. Zavlažovací postřikovače Kärcher jsou kompatibilní se všemi dodávanými západkovými systémy. Vybavení: pohyblivá postřikovací hlavice (180°), nastavení průtoku vody pouze jednou rukou (vč. funkce zap./vyp), komfortní zavěšení a 6 obrysů postřiku.

Charakteristické znaky a výhody
Zalévací tyč Plus: 6 obrysů postřiku
6 obrysů postřiku
Flexibilně a univerzálně použitelný.
Zalévací tyč Plus: Nastavení průtoku jednou rukou a funkce ON/OFF
Nastavení průtoku jednou rukou a funkce ON/OFF
Pro snadnou a pohodlnou manipulaci
Zalévací tyč Plus: Pohyblivá nástřiková hlavice (180°)
Pohyblivá nástřiková hlavice (180°)
Různé úhly postřiku k cílenému zavlažování
Komfortní možnost zavěšení
  • Dobré uložení
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 850 x 150 x 66

Vybavení

  • Vzor postřiku: kuželový proud
  • Vzor postřiku: rozprašovací mlha
  • Vzor postřiku: horizontální plochý proud
  • Vzor postřiku: bodový paprsek
  • Vzor postřiku: postřikovač
  • Vzor postřiku: vertikální plochý proud
Videa

Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
  • Kácení malých stromů
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí
