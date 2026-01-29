Nástavec na čištění fasády a skla␍

Optimální čištění fasád a skleněných povrch§ pod vysokým tlakem pomocí čisticího nástavce na fasádu a sklo. Obzvláště efektivní v kombinaci s teleskopickým nástavcem TLA 4

Rovnoměrné a vysoce účinné čištění. V závislosti na aplikaci lze vyměnitelný rám snadno a rychle vyměnit. Rám se štětinami pro čištění fasád a stěn chrání uživatele před stříkající vodou a lze jej také jemně pohybovat po povrchu. Pro čištění skleněných povrchů, jako jsou zimní zahrady, je rám s podložkou z mikrovlákna, který je připevněn suchým zipem, perfektní. Abrazivní vlákna podporují odstraňování nečistot a zaručují jemné čištění povrchů.

Charakteristické znaky a výhody
Nástavec na čištění fasády a skla␍: Výměnný rám
Výměnný rám
Jednoduchá výměna bez použití nástroje na tvrdé nebo citlivé (skleněné) povrchy.
Nástavec na čištění fasády a skla␍: Čtyři vysokotlaké trysky
Čtyři vysokotlaké trysky
Efektivní odstranění odolných nečistot a vysoký plošný výkon.
Nástavec na čištění fasády a skla␍: Závěs mezi krytem a rámem
Závěs mezi krytem a rámem
Upevnění je přizpůsobeno povrchu, což vždy umožňuje dobrý kontaktní povrch.
Odnímatelná, omyvatelná podložka z mikrovlákna
  • Mikrovláknovou podložku lze prát při 60 ° C.
Specifikace

Technické údaje

Vláknový kompozitní textil 70 % polyester; 30 % polyamid
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 194 x 338 x 160

Kompatibilní přístroje
Oblasti použití
  • Fasáda
  • Zimní zahrady
  • Čelní skla
Náhradní díly Nástavec na čištění fasády a skla␍

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.