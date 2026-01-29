Sada na čištění fasád a skel␍

Sada obsahující teleskopickou násadu TLA 4 a nástavec na čištění fasád a skel. Pro snadné čištění objektů, které jsou obtížně přístupné, jako jsou fasády domů nebo zimní zahrady.

S teleskopickou násadou lze rychle a bez námahy vyčistit i obtížně přístupná místa, například pod fasádami. Nastavitelný kloub o 180 stupňů je další výhodou a umožňuje čištění zimních zahrad, šikmých střech a přístřešků pro auta. Díky používání nástavce na čištění fasád a skel jsou všechna těžko přístupná místa vyčištěna rovnoměrně a efektivně: Čtyři vysokotlaké trysky odstraňují odolné nečistoty na různých površích.

Charakteristické znaky a výhody
Nastavitelný závěs
Flexibilní aplikace
Pohodlný teleskop
Trubky lze snadno a pohodlně vytáhnout stisknutím tlačítka.
Včetně nástavce na čištění fasády a skla
Pro rovnoměrné a efektivní čištění těžko přístupných míst.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 3,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 4,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 3780 x 338 x 223

Videa

Oblasti použití
  • Fasáda
  • Zimní zahrady
  • Čištění střech a přístřešků (např. Přístřešků pro auto)
  • Okna a skleněné plochy
Příslušenství
Náhradní díly Sada na čištění fasád a skel␍

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.