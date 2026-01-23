Extraktor Puzzi 10/1 Edition

Standardní výbavu tvoří 240mm hubice na koberce, hubice na čalounění, štěrbinová hubicí a 48 tablet RM 760, tj. extraktor Puzzi 10/1 Edition pro čištění čalounění a kobercových povrchů.

Profesionální extraktor Puzzi 10/1 Edition poskytuje vynikající sací výkon, hygienické výsledky čištění a zajišťuje rychlé opětovné použití textilních povrchů. K tomuto účelu extrakční stroj nastříká čisticí roztok hluboko do textilních vláken a poté jej odsaje i s vytlačenými nečistotami, takže je ideální pro čištění čalounění, koberců a dalších textilních povrchů. Robustní a kompaktní konstrukce stroje Puzzi 10/1 Edition zajišťuje dlouhou životnost, a tím i vysokou hospodárnost - ideální pro hotelnictví a pohostinství nebo pro čištění interiérů vozidel. Víko stroje, hubice na čalounění a podlahová hubice jsou průhledné pro lepší přehled o znečištěné vodě. Pohodlí pro uživatele zvyšují také velká tlačítka, která lze ovládat rukou nebo nohou. Příslušenství, které je součástí dodávky, je mimořádně bohaté: 240mm hubice na koberce, hubice na čalounění, štěrbinová hubice a 48 tablet RM 760.

Charakteristické znaky a výhody
Extraktor Puzzi 10/1 Edition: Vynikající výkon čištění
Vynikající výkon čištění
Dokonalé čištění textilních povrchů do hloubky vláken. Rychlé schnutí znamená, že povrchy lze rychle znovu použít díky vynikajícímu výkonu zpětného sání. Vynikající výsledek čištění s viditelným efektem před a po.
Extraktor Puzzi 10/1 Edition: Profesionální kvalita: mimořádně robustní a odolný
Profesionální kvalita: mimořádně robustní a odolný
Účinné čerpadlo s dlouhou životností. Výkonná turbína s vynikajícím výkonem zpětného sání. Robustní konstrukce a nárazník chrání stroj před nárazy a údery.
Extraktor Puzzi 10/1 Edition: Kompletní sada příslušenství pro čištění koberců
Kompletní sada příslušenství pro čištění koberců
Flexibilní sací břit pro optimální úhel sání a dokonalé výsledky sušení. Podlahová hubice o šířce 240 mm s integrovanou odsávací trubicí. Ergonomický obouruční úchop pro extra pohodlí uživatele.
Praktická hubice na čalounění
  • Snadné a přesto důkladné čištění čalounění a čalouněného nábytku.
  • Ideální pro čištění interiéru vozidla.
  • 110 milimetrů široká tryska pro nasazení do nástřikové/odsávací pistole.
Robustní, dlouhá štěrbinová hubice
  • Ideální pro čištění čalounění a interiérů vozidel.
  • Snadné čištění těžko přístupných míst: mezer, štěrbin a rohů.
  • Praktická délka 253 mm.
Vyjímatelný kontejner 2 v 1
  • Rychlé a snadné plnění nádrže na čistou vodu.
  • Pohodlné a jednoduché odstranění špinavé vody.
Snadné ovládání díky dvěma velkým tlačítkům
  • Není třeba se ohýbat: spínač pro zapnutí/vypnutí lze přepínat nohou pro rychlost a snadné použití.
  • Rychlá 1-kroková metoda: kombinované stříkání a vysávání v jednom kroku
  • 2-kroková metoda: Nastříkejte na vlákna a nechte vsáknout – poté vysajte.
Velká zadní kola a flexibilní 360° válečky
  • Snadné manévrování i na nerovném povrchu.
  • Obzvláště ovladatelné a flexibilní pro manipulaci při čištění.
Hák na kabel
  • Pro bezpečné uložení napájecího kabelu.
  • Praktická ochrana kabelů
  • Vysavač lze velmi snadno a pohodlně přepravovat a uložit.
Integrovaný úložný prostor pro hubici na čalounění a hubici na koberce
  • Hubice na čalounění vždy na dosah.
  • Integrovaný držák sací trubice s podlahovou hubicí v rukojeti.
Specifikace

Technické údaje

Max. plošný výkon (m²/h) 20 - 25
Množství vzduchu (l/s) 74
Podtlak (mbar/kPa) 254 / 25,4
Úroveň nástřiku (l/min) 1
Nástřikový tlak (bar) 1
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 10 / 9
Výkon turbíny (W) 1250
Výkon čerpadla (W) 40
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Délka kabelu (m) 7,5
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 10,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 16
Rozměry (D x Š x V) (mm) 709 x 322 x 438

Obsah balení

  • Hubice na čalounění (na suché vysávání)
  • Čisticí prostředek: RM 760 tablety, 48 Kusy
  • Nástřiková sací hadice: 2.5 m
  • Hák na kabel
  • Podlahová hubice: 240 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Nástřiková/sací pistole
  • Rukojeť pro stříkací/sací hubici
  • odnímatelná nádoba 2 v 1 na čerstvou/špinavou vodu
  • Nástřiková/sací trubice: 1 Kusy

Vybavení

  • Integrovaný úložný prostor pro příslušenství pro hubici na čalounění/štěrbinovou hubici
  • Integrovaný úložný prostor pro příslušenství pro podlahovou hubici
  • Tryska: Hubice na čalounění (na suché vysávání), modrý

Videa

Oblasti použití
  • Pro intenzivní čištění čalounění a čalouněného nábytku do hloubky vláken
  • Pro čištění a cílené odstraňování skvrn na kobercích
  • K čištění všech textilních povrchů – včetně interiérů automobilů
  • Pro intenzivní čištění čalouněných autosedaček do hloubky vláken
  • Pro cílené čištění menších kobercových ploch do hloubky vláken
  • Pro čištění čalounění a textilních povrchů v hygienicky citlivých oblastech
  • Pro čištění koberců a textilních podlahových krytin do hloubky vláken
Příslušenství
Čisticí prostředky