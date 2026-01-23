Extraktor Puzzi 10/1 Edition
Standardní výbavu tvoří 240mm hubice na koberce, hubice na čalounění, štěrbinová hubicí a 48 tablet RM 760, tj. extraktor Puzzi 10/1 Edition pro čištění čalounění a kobercových povrchů.
Profesionální extraktor Puzzi 10/1 Edition poskytuje vynikající sací výkon, hygienické výsledky čištění a zajišťuje rychlé opětovné použití textilních povrchů. K tomuto účelu extrakční stroj nastříká čisticí roztok hluboko do textilních vláken a poté jej odsaje i s vytlačenými nečistotami, takže je ideální pro čištění čalounění, koberců a dalších textilních povrchů. Robustní a kompaktní konstrukce stroje Puzzi 10/1 Edition zajišťuje dlouhou životnost, a tím i vysokou hospodárnost - ideální pro hotelnictví a pohostinství nebo pro čištění interiérů vozidel. Víko stroje, hubice na čalounění a podlahová hubice jsou průhledné pro lepší přehled o znečištěné vodě. Pohodlí pro uživatele zvyšují také velká tlačítka, která lze ovládat rukou nebo nohou. Příslušenství, které je součástí dodávky, je mimořádně bohaté: 240mm hubice na koberce, hubice na čalounění, štěrbinová hubice a 48 tablet RM 760.
Charakteristické znaky a výhody
Vynikající výkon čištěníDokonalé čištění textilních povrchů do hloubky vláken. Rychlé schnutí znamená, že povrchy lze rychle znovu použít díky vynikajícímu výkonu zpětného sání. Vynikající výsledek čištění s viditelným efektem před a po.
Profesionální kvalita: mimořádně robustní a odolnýÚčinné čerpadlo s dlouhou životností. Výkonná turbína s vynikajícím výkonem zpětného sání. Robustní konstrukce a nárazník chrání stroj před nárazy a údery.
Kompletní sada příslušenství pro čištění kobercůFlexibilní sací břit pro optimální úhel sání a dokonalé výsledky sušení. Podlahová hubice o šířce 240 mm s integrovanou odsávací trubicí. Ergonomický obouruční úchop pro extra pohodlí uživatele.
Praktická hubice na čalounění
- Snadné a přesto důkladné čištění čalounění a čalouněného nábytku.
- Ideální pro čištění interiéru vozidla.
- 110 milimetrů široká tryska pro nasazení do nástřikové/odsávací pistole.
Robustní, dlouhá štěrbinová hubice
- Ideální pro čištění čalounění a interiérů vozidel.
- Snadné čištění těžko přístupných míst: mezer, štěrbin a rohů.
- Praktická délka 253 mm.
Vyjímatelný kontejner 2 v 1
- Rychlé a snadné plnění nádrže na čistou vodu.
- Pohodlné a jednoduché odstranění špinavé vody.
Snadné ovládání díky dvěma velkým tlačítkům
- Není třeba se ohýbat: spínač pro zapnutí/vypnutí lze přepínat nohou pro rychlost a snadné použití.
- Rychlá 1-kroková metoda: kombinované stříkání a vysávání v jednom kroku
- 2-kroková metoda: Nastříkejte na vlákna a nechte vsáknout – poté vysajte.
Velká zadní kola a flexibilní 360° válečky
- Snadné manévrování i na nerovném povrchu.
- Obzvláště ovladatelné a flexibilní pro manipulaci při čištění.
Hák na kabel
- Pro bezpečné uložení napájecího kabelu.
- Praktická ochrana kabelů
- Vysavač lze velmi snadno a pohodlně přepravovat a uložit.
Integrovaný úložný prostor pro hubici na čalounění a hubici na koberce
- Hubice na čalounění vždy na dosah.
- Integrovaný držák sací trubice s podlahovou hubicí v rukojeti.
Specifikace
Technické údaje
|Max. plošný výkon (m²/h)
|20 - 25
|Množství vzduchu (l/s)
|74
|Podtlak (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Úroveň nástřiku (l/min)
|1
|Nástřikový tlak (bar)
|1
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|10 / 9
|Výkon turbíny (W)
|1250
|Výkon čerpadla (W)
|40
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|10,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|16
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|709 x 322 x 438
Obsah balení
- Hubice na čalounění (na suché vysávání)
- Čisticí prostředek: RM 760 tablety, 48 Kusy
- Nástřiková sací hadice: 2.5 m
- Hák na kabel
- Podlahová hubice: 240 mm
- Štěrbinová hubice
- Nástřiková/sací pistole
- Rukojeť pro stříkací/sací hubici
- odnímatelná nádoba 2 v 1 na čerstvou/špinavou vodu
- Nástřiková/sací trubice: 1 Kusy
Vybavení
- Integrovaný úložný prostor pro příslušenství pro hubici na čalounění/štěrbinovou hubici
- Integrovaný úložný prostor pro příslušenství pro podlahovou hubici
- Tryska: Hubice na čalounění (na suché vysávání), modrý
Videa
Oblasti použití
- Pro intenzivní čištění čalounění a čalouněného nábytku do hloubky vláken
- Pro čištění a cílené odstraňování skvrn na kobercích
- K čištění všech textilních povrchů – včetně interiérů automobilů
- Pro intenzivní čištění čalouněných autosedaček do hloubky vláken
- Pro cílené čištění menších kobercových ploch do hloubky vláken
- Pro čištění čalounění a textilních povrchů v hygienicky citlivých oblastech
- Pro čištění koberců a textilních podlahových krytin do hloubky vláken