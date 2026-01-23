CA 10 C Hloubkový čistič sanity eco!perform, 1l
Aktivní viskózní koncentrát pro hloubkové čištění s čerstvou vůní pro ruční čištění znečištěných sanitárních povrchů. Vyvinuto se speciálním gelovým složením pro lepší přilnutí k svislým povrchům, například na toaletách a pisoárech.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|1
|Jednotka balení (Kusy)
|12
|Hodnota pH
|1,8
|Hmotnost (kg)
|1,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|366 x 232 x 298
Oblasti použití
- sanitární prostory