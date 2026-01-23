CA 10 C Hloubkový čistič sanity eco!perform, 1l

Aktivní viskózní koncentrát pro hloubkové čištění s čerstvou vůní pro ruční čištění znečištěných sanitárních povrchů. Vyvinuto se speciálním gelovým složením pro lepší přilnutí k svislým povrchům, například na toaletách a pisoárech.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 1
Jednotka balení (Kusy) 12
Hodnota pH 1,8
Hmotnost (kg) 1,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 366 x 232 x 298
Oblasti použití
  • sanitární prostory
Příslušenství