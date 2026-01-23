Součásti
V průmyslové výrobě je třeba každý den vyčistit miliony dílů v rámci přípravy na povrchovou úpravu nebo finální montáž. Požadavky na účinek čištění, povrchovou ochranu a nepřítomnost zbytků nečistot jsou v této oblasti extrémně přísné. Firma Kärcher vyvinula pro tento účel speciální, vysoce účinné čisticí prostředky, které v klasických zařízeních na čištění dílů a rovněž v zařízeních na čištění dílů Kärcher Bio dosahují velmi přesvědčivých výsledků. Díky tomu byla zařízení firmy Kärcher Bio, konkrétně PC Bio 100 a PC Bio 200 vyznamenána oceněním „Automechanika Award“. Veškeré prostředky Kärcher na čištění dílů neobsahují nittrilotriacetát (NTA) ani rozpouštědla (bez těkavých organických látek -VOC).
