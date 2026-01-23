Pressure Pro EXTRA RM 31 Odmašťovač, 10l

Vysoce koncentrovaný základní čisticí prostředek pro vysokotlaké čističe. Čistí velmi efektivně a v každém teplotním rozsahu silná znečištění jako je olej, tuk, tér, saze a pevné částice spalin.

Náš PressurePro Extra RM 31 Odmašťovač skutečně dostojí svému jménu a zdánlivě bez námahy rozpouští i ty nejodolnější oleje, mastnotu, dehet, saze a pryskyřici. Vysoce koncentrovaný vysokotlaký čisticí prostředek, který šetří náklady, lze použít ve všech teplotních rozsazích – včetně stupně páry při 150 °C – a nabízí silný čisticí účinek. Jako ideální hloubkový čistič vhodný pro mytí motorů a čištění dílů v dílnách nebo v zemědělských podnicích, zaujme i v jiných oblastech, například při čištění fasád, při odstraňování nečistot způsobených emisemi, ptačím trusem nebo zbytky hmyzu a lze jej použít i pro čištění vnitřku nádrží v potravinářském průmyslu. PressurePro RM 31 neobsahuje silikony, rychle odděluje olej a vodu v odlučovači oleje a zanechává za sebou příjemně svěží vůni.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 13
Hmotnost (kg) 11,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 230 x 190 x 307
Pressure Pro EXTRA RM 31 Odmašťovač, 10l
Pressure Pro EXTRA RM 31 Odmašťovač, 10l
Pressure Pro EXTRA RM 31 Odmašťovač, 10l
Pressure Pro EXTRA RM 31 Odmašťovač, 10l
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • transport a stroje
  • Čištění stájí
  • čištění sudů
  • mytí vozidel a motorů
  • čištění dílů
  • odmaštění povrchů
  • potravinářské cisterny
  • Čištění fasád
Příslušenství