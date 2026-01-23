Pressure Pro EXTRA RM 31 Odmašťovač, 10l
Vysoce koncentrovaný základní čisticí prostředek pro vysokotlaké čističe. Čistí velmi efektivně a v každém teplotním rozsahu silná znečištění jako je olej, tuk, tér, saze a pevné částice spalin.
Náš PressurePro Extra RM 31 Odmašťovač skutečně dostojí svému jménu a zdánlivě bez námahy rozpouští i ty nejodolnější oleje, mastnotu, dehet, saze a pryskyřici. Vysoce koncentrovaný vysokotlaký čisticí prostředek, který šetří náklady, lze použít ve všech teplotních rozsazích – včetně stupně páry při 150 °C – a nabízí silný čisticí účinek. Jako ideální hloubkový čistič vhodný pro mytí motorů a čištění dílů v dílnách nebo v zemědělských podnicích, zaujme i v jiných oblastech, například při čištění fasád, při odstraňování nečistot způsobených emisemi, ptačím trusem nebo zbytky hmyzu a lze jej použít i pro čištění vnitřku nádrží v potravinářském průmyslu. PressurePro RM 31 neobsahuje silikony, rychle odděluje olej a vodu v odlučovači oleje a zanechává za sebou příjemně svěží vůni.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|10
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|13
|Hmotnost (kg)
|11,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|11,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|230 x 190 x 307
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
- HDS 10/20 -4MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/20-4 MX VT čistič
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/14 -4ST GAS
- HDS 12/14 -4ST GAS LPG
- HDS 12/14 ST *EU-II
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/14-4 ST-GAS
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
Oblasti použití
- transport a stroje
- Čištění stájí
- čištění sudů
- mytí vozidel a motorů
- čištění dílů
- odmaštění povrchů
- potravinářské cisterny
- Čištění fasád