Systémová péče RM 110 pro vysokotlaké čističe s ohřevem, 10l
Pro ochranu před vápennými usazeninami v systému topných spirál (až do 150 °C) horkovodních vysokotlakých čističů. Ideální pro použití se středně tvrdou až tvrdou vodou.
PressurePro RM 110 pro vysokotlaké čističe s ohřevem a pro středně tvrdou až tvrdou vodou. Chrání nejdůležitější součásti i části vedoucí vodu, spolehlivě chrání proti usazování vodního kamene. Díky tomu je zajištěn průtok vody topnou spirálou a výkon jednotky zůstává konstantní, přičemž uživatelé mohou současně ušetřit energii a výrazně snížit náklady na údržbu na časově náročná opatření k odvápnění. PressurePro RM 110 je v souladu s HACCP, a proto je vhodný pro použití v potravinářském průmyslu.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|10
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|9
|Hmotnost (kg)
|10,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|11
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|230 x 188 x 307
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
- HDS 10/20 -4MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/20-4 MX VT čistič
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/14 -4ST GAS
- HDS 12/14 -4ST GAS LPG
- HDS 12/14 ST *EU-II
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/14-4 ST-GAS
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
Oblasti použití
- transport a stroje
- mytí vozidel a motorů
- odmaštění, fosfátování
- odmaštění povrchů
- údržba zařízení, ochrana proti zvápnění