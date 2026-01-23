Systémová péče RM 110 pro vysokotlaké čističe s ohřevem, 10l

Pro ochranu před vápennými usazeninami v systému topných spirál (až do 150 °C) horkovodních vysokotlakých čističů. Ideální pro použití se středně tvrdou až tvrdou vodou.

PressurePro RM 110 pro vysokotlaké čističe s ohřevem a pro středně tvrdou až tvrdou vodou. Chrání nejdůležitější součásti i části vedoucí vodu, spolehlivě chrání proti usazování vodního kamene. Díky tomu je zajištěn průtok vody topnou spirálou a výkon jednotky zůstává konstantní, přičemž uživatelé mohou současně ušetřit energii a výrazně snížit náklady na údržbu na časově náročná opatření k odvápnění. PressurePro RM 110 je v souladu s HACCP, a proto je vhodný pro použití v potravinářském průmyslu.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 9
Hmotnost (kg) 10,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 11
Rozměry (D x Š x V) (mm) 230 x 188 x 307
Oblasti použití
  • transport a stroje
  • mytí vozidel a motorů
  • odmaštění, fosfátování
  • odmaštění povrchů
  • údržba zařízení, ochrana proti zvápnění
