Podlahový mycí stroj BD 43/25 C Bp

Bateriově poháněný a hospodárný: Podlahový mycí stroj Kärcher BD 43/25 C s odsáváním a kotoučovou technikou zvládne až 1700 m²/h. K základnímu a údržbovému čištění ploch až 900 m².

Kompaktní, obratný, tichý a lehce ovladatelný: To jsou podstatné vlastnosti ručně vedeného, bateriově poháněného podlahového mycího stroje Kärcher BD 43/25 C s odsáváním a kotoučovou technikou, pracovní šířkou 43 cm a objemem nádrže 25 litrů. Je vhodný pro menší a silně zastavěné plochy, přesvědčí Vás svou obratností a umožní Vám velmi dobrý výhled na čištěnou plochu. Systém Easy-Operation se žlutými obslužnými prvky umožní i nezaškoleným osobám bezproblémovou obsluhu stroje BD 43/25 C. Stejně tak jednoduché je i samotné čištění stroje. Doporučujeme přístroj používat pro základní a údržbové čištění ploch o velikosti až 900 m². K dispozici jsou volitelně buď rovné, nebo zahnuté sací lišty, které se však musejí objednávat samostatně.

Charakteristické znaky a výhody
Podlahový mycí stroj BD 43/25 C Bp: Robustní ovládací prvky
Robustní ovládací prvky
Vyvinutý pro každodenní použití. Robustní, spolehlivý přístroj s dlouhou životností.
Podlahový mycí stroj BD 43/25 C Bp: Jednoduchá obsluha díky panelu EASY-Operation
Jednoduchá obsluha díky panelu EASY-Operation
Samovysvětlující symboly a přehledné obslužné pole. Elektromagnetický ventil pro automatické vypínání vody po uvolnění spínače mrtvého muže. Jednoduché zacházení se strojem díky sníženému počtu obslužných prvků, které jsou žlutě kódovány.
Podlahový mycí stroj BD 43/25 C Bp: Malý, kompaktní přístroj.
Malý, kompaktní přístroj.
Velmi ovladatelný a snadno použitelný. Jasný pohled na čištěné povrchy.
Velká přihrádka na baterie pro všechny běžné typy baterií
  • Přihrádka pro baterie snadno dostupná pro případ výměny baterie.
  • Vhodné i pro vícesměnný provoz.
Home-Base-System
  • Možnosti přidělání háků, nádrží, mopu atd.
  • Možno přepravovat dodatečné čisticí nádoby.
Cenově výhodný základní model ve 25- až 35-litrové třídě
  • Velmi dobrý poměr ceny a výkonu.
  • Zredukován na to nejdůležitější.
Žluté, velmi dobře viditelné ovládací prvky
  • Žluté ovládací prvky usnadňují obsluhu a zkracují čas zaučení.
K dispozici sací lišty v rovné nebo zahnuté variantě
  • Umožňuje optimální přizpůsobení převládajícím podmínkám podlahy.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Posun otáčením kartáče
Pracovní šířka kartáčů (mm) 430
Pracovní šířka sání (mm) 750
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 25 / 25
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 1720
Plošný výkon praktický (m²/h) 1250
Baterie (V) 24
Výdrž baterie (h) max. 2
Počet otáček kartáčů (rpm) 180
Přítlak kartáčů (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Spotřeba vody (l/min) max. 2,7
Příkon (W) 1100
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 44
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1135 x 520 x 1025

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 1 Kusy
  • Sací lišta, v-tvar

Vybavení

  • Systém dvou nádrží
Podlahový mycí stroj BD 43/25 C Bp

Videa

Příslušenství
Čisticí prostředky