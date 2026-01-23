Podlahový mycí stroj BD 43/35 C Classic Ep
Síťově poháněný (230 V/50 Hz) a výhodný: Podlahový mycí stroj s odsáváním a kotoučovou technikou čistí plochy až do velikosti 1700 m²/h. Pro hospodárné základní a údržbové čištění ploch až 900 m².
U síťově poháněného (230 V/50 Hz) podlahového mycího stroje Kärcher BD 43/35 C Classic Ep s odsáváním a kotoučovou technikou odpadá možnost bateriového pohonu, čímž se provoz stroje stává výhodným. Technické vybavení stroje je na obvyklé vysoké úrovni: Zaujme pracovní šířkou 43 centimetrů, objemem nádrže 35 litrů, 750 milimetrovou sací lištou ve tvaru V a velmi snadno se ovládá díky systému EASY Operation se žlutými ovládacími prvky. Navíc je velmi tichý a čištění je dětskou hrou. Obratný BD 43/35 C Ep je ideální pro menší a silně zařízené plochy do 900 m². Jeho kompaktní rozměry navíc umožňují optimální přehled o čištěné oblasti.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní ovládací prvkyVyvinutý pro každodenní použití. Robustní, spolehlivý přístroj s dlouhou životností.
Jednoduchá obsluha díky panelu EASY-OperationSamovysvětlující symboly a přehledné obslužné pole. Krátká doba zaškolení. Jednoduché zacházení se strojem díky sníženému počtu obslužných prvků, které jsou žlutě kódovány.
Malý, kompaktní přístroj.Velmi obratný přístroj. Jasný pohled na čištěné povrchy.
Velký objem nádrže pro dlouhé pracovní intervaly
- Velký objem nádrže zaručuje dlouhé pracovní intervaly bez přerušení
- Pro velmi účinné a hospodárné čištění.
Home-Base-System
- Možnosti přidělání háků, nádrží, mopu atd.
- Možno přepravovat dodatečné čisticí nádoby.
Cenově výhodný základní model ve 25- až 35-litrové třídě
- Velmi dobrý poměr ceny a výkonu.
- Zredukován na to nejdůležitější.
Žluté, velmi dobře viditelné ovládací prvky
- Žluté ovládací prvky usnadňují obsluhu a zkracují čas zaučení.
Síťově napájený přístroj
- Nízká hmotnost a nízké pořizovací náklady.
- Jak pro příležitostné použití, tak i pro trvalý provoz.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Síťový provoz
|Trakční pohon
|Posun otáčením kartáče
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|430
|Pracovní šířka sání (mm)
|750
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|35 / 35
|Plošný výkon, teoretický (ft²/hr)
|1720
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|1250
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 26,5 - 28,5
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 2,7
|Hladina hluku (dB(A))
|70
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Příkon (W)
|1400
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|48
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Obsah balení
- Diskové kartáče: 1 Kusy
- Sací lišta, v-tvar
Vybavení
- Systém dvou nádrží
- Síťový provoz
Videa