Podlahový mycí stroj BD 50/50 C Classic Bp
BD 50/50 C Bp Classic je cenově výhodný a kompaktní základní model třídy bateriových podlahových mycích strojů s odsáváním. Mycí automat je koncipován pro plošný výkon až do 2000 m²/h.
Při používání stroje BD 50/50 C Bp Classic vždy vidíte na čištěnou plochu. To zajišťují kompaktní rozměry tohoto bateriového podlahového mycího stroje s odsáváním a s kotoučovou technikou. Stejně tak, jako je dobrý výhled na čištěnou plochu, tak je i jednoduchá obsluha díky panelu Kärcher EASY Operation. Možnosti nastavení a funkce stroje jsou redukovány na to nejdůležitější, takže odpadá dlouhé zaučování personálu. Podlahový mycí stroj s odsáváním Kärcher BD 50/50 C Bp Classic doporučujeme pro používání v supermarketech, hotelích nebo ve zdravotnických zařízeních.
Charakteristické znaky a výhody
Vybaven solenoidovým ventilem a transportním válečkem pro maximální pohodlíElektromagnetický ventil pro automatické vypínání vody po uvolnění spínače mrtvého muže. Skládací přepravní válec umožňuje pohodlnou dvoustupňovou metodu. Skládací přepravní válec značně usnadňuje přepravu stroje.
Jednoduchá obsluha díky panelu EASY-OperationSamovysvětlující symboly a přehledné obslužné pole. Krátká doba zaškolení. Jednoduché zacházení se strojem díky sníženému počtu obslužných prvků, které jsou žlutě kódovány.
Cenově výhodný základní modelVelmi dobrý poměr ceny a výkonu. Redukováno na nejdůležitější funkce.
Velký objem nádrže při zachování kompaktních rozměrů
- Obzvláště obratný.
- Umožňuje velmi dobrý výhled na čištěnou plochu.
Velká přihrádka na baterie pro všechny běžné typy baterií
- Snadno přístupná přihrádka na baterie pro rychlou výměnu baterie.
- Vhodné i pro vícesměnný provoz.
Home-Base-System
- Možnosti pro uložení dalšího příslušenství nebo pracovních nástrojů.
- Možno přepravovat dodatečné čisticí nádoby.
Panel EASY-Operation
- Obsluha pomocí jednoho spínače.
- Jednoduché používání.
Jednoduché přiřazení funkcí s ovládacími prvky žlutě
- Krátká doba zaškolení i pro neškolený personál.
Robustní obslužné prvky s dlouhou životností
- Vhodné pro každodenní provoz.
- Dlouhá životnost.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Posun otáčením kartáče
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|510
|Pracovní šířka sání (mm)
|900
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|50 / 50
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 2040
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|1200
|Baterie (V)
|24
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Šířka otáčení uličky (mm)
|1240
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 2,3
|Hladina hluku (dB(A))
|66 - 66
|Příkon (W)
|max. 1100
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|52
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Obsah balení
- Diskové kartáče: 1 Kusy
- Sací lišta, v-tvar
Vybavení
- Systém dvou nádrží
