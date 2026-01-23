Podlahový mycí stroj BD 50/60 C Ep Classic

Ideální základní model: ručně vedený, síťový podlahový mycí stroj s odsáváním BD 50/60 C Ep Classic s kotoučovou technikou a 60 l nádrží pro plošný výkon až do 2000 m²/h.

Kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním Kärcher BD 50/60 C Ep Classic dosahuje s minimálním vybavením maximální výsledek čištění. Jeho nejdůležitější nastavení a funkce jsou redukovány na to nejdůležitější, co umožňuje efektivní používání. Díky Systému EASY-Operation ho lze snadno obsluhovat. Na základě jeho kompaktních rozměrů je velmi obratný a nabízí uživateli vynikající výhled na čištěnou plochu. Tento síťový podlahový mycí stroj s odsáváním má velmi výhodnou cenu. Kärcher BD 50/60 C Ep Classic je vhodný jako pro příležitostné tak i pro trvalý používání.

Charakteristické znaky a výhody
Podlahový mycí stroj BD 50/60 C Ep Classic: Cenově výhodný základní model
Cenově výhodný základní model
Velmi dobrý poměr ceny a výkonu. Redukováno na nejdůležitější funkce.
Podlahový mycí stroj BD 50/60 C Ep Classic: Velký objem nádrže při zachování kompaktních rozměrů
Velký objem nádrže při zachování kompaktních rozměrů
Obzvláště obratný. Umožňuje velmi dobrý výhled na čištěnou plochu.
Podlahový mycí stroj BD 50/60 C Ep Classic: Velká pracovní šířka
Velká pracovní šířka
Vestavěná kartáčová hlava s kotoučovým kartáčem 51 cm. K hospodárnému čištění středně velkých objektů.
Síťový provoz (230 V, 50 Hz)
  • Nízká hmotnost.
  • Vhodné jak pro příležitostný tak i pro trvalý provoz.
Home-Base-System
  • Možno uložit i další příslušenství popř. pracovní nářadí.
  • Možno přepravovat dodatečné čisticí nádoby.
Panel EASY-Operation
  • Obsluha pomocí jednoho spínače.
  • Jednoduché používání.
Jednoduché přiřazení funkcí díky žlutým ovládacím prvkům
  • Krátká doba zaškolení i pro neškolený personál.
Robustní obslužné prvky s dlouhou životností
  • Vhodné pro každodenní provoz.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Síťový provoz
Trakční pohon Posun otáčením kartáče
Pracovní šířka kartáčů (mm) 510
Pracovní šířka sání (mm) 900
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 60 / 60
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 2040
Plošný výkon praktický (m²/h) 1020
Počet otáček kartáčů (rpm) 180
Přítlak kartáčů (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Spotřeba vody (l/min) max. 2,3
Hladina hluku (dB(A)) 67
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Příkon (W) max. 1100
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 52
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1170 x 570 x 1025

Obsah balení

  • Diskové kartáče: 1 Kusy
  • Transportní kolečka
  • Sací lišta, v-tvar

Vybavení

  • Systém dvou nádrží
  • Síťový provoz

Videa

Příslušenství
Čisticí prostředky