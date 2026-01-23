Podlahový mycí stroj BD 50/60 C Ep Classic
Ideální základní model: ručně vedený, síťový podlahový mycí stroj s odsáváním BD 50/60 C Ep Classic s kotoučovou technikou a 60 l nádrží pro plošný výkon až do 2000 m²/h.
Kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním Kärcher BD 50/60 C Ep Classic dosahuje s minimálním vybavením maximální výsledek čištění. Jeho nejdůležitější nastavení a funkce jsou redukovány na to nejdůležitější, co umožňuje efektivní používání. Díky Systému EASY-Operation ho lze snadno obsluhovat. Na základě jeho kompaktních rozměrů je velmi obratný a nabízí uživateli vynikající výhled na čištěnou plochu. Tento síťový podlahový mycí stroj s odsáváním má velmi výhodnou cenu. Kärcher BD 50/60 C Ep Classic je vhodný jako pro příležitostné tak i pro trvalý používání.
Charakteristické znaky a výhody
Cenově výhodný základní modelVelmi dobrý poměr ceny a výkonu. Redukováno na nejdůležitější funkce.
Velký objem nádrže při zachování kompaktních rozměrůObzvláště obratný. Umožňuje velmi dobrý výhled na čištěnou plochu.
Velká pracovní šířkaVestavěná kartáčová hlava s kotoučovým kartáčem 51 cm. K hospodárnému čištění středně velkých objektů.
Síťový provoz (230 V, 50 Hz)
- Nízká hmotnost.
- Vhodné jak pro příležitostný tak i pro trvalý provoz.
Home-Base-System
- Možno uložit i další příslušenství popř. pracovní nářadí.
- Možno přepravovat dodatečné čisticí nádoby.
Panel EASY-Operation
- Obsluha pomocí jednoho spínače.
- Jednoduché používání.
Jednoduché přiřazení funkcí díky žlutým ovládacím prvkům
- Krátká doba zaškolení i pro neškolený personál.
Robustní obslužné prvky s dlouhou životností
- Vhodné pro každodenní provoz.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Síťový provoz
|Trakční pohon
|Posun otáčením kartáče
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|510
|Pracovní šířka sání (mm)
|900
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|60 / 60
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|2040
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|1020
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 2,3
|Hladina hluku (dB(A))
|67
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Příkon (W)
|max. 1100
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|52
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Obsah balení
- Diskové kartáče: 1 Kusy
- Transportní kolečka
- Sací lišta, v-tvar
Vybavení
- Systém dvou nádrží
- Síťový provoz
Videa