Podlahový mycí stroj BR 40/10 C Adv

BR 40/10 C - nejúspornější stroj ve své třídě. Kompaktní a výkonný stroj s pracovní šířkou 400 mm a objemem nádrže 10 l. Verze Advance má transportní kola a nastavení přítlaku kartáče.

Tento kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním lze používat velmi flexibilně. Tiché čištění a vysávání je možné oběma směry. Je vybavený sklápěcí rukojetí a vyjímatelnými nádržemi, které lze bez problémů přepravovat aretovatelnou rukojetí. Kartáče a sací stěrku vyměníte bez použití nářadí za několik sekund.

Charakteristické znaky a výhody
Silné a rychlé
  • Dva vysokorychlostní rotační válcové kartáče s vysokým přítlakem.
  • Dvě sací lišty nasávají vodu zpět – ať už se stroj pohybuje dopředu nebo dozadu
  • Po podlaze je možné ihned znovu chodit.
Malá výška stroje pro podjezd pod překážky
  • Bez problémů lze vjet i pod nábytek.
  • Držadlo lze přestavit do obou směrů.
  • V případě velmi nízkých předmětů lze navíc odejmout nádrž.
Příjemný servis
  • Snadná výměna kartáčů a sacích lišt bez použití nářadí.
  • Lištu rozvodu vody lze v případě potřeby snadno vyjmout a vyčistit.
  • Všechny elektrické komponenty jsou rychle a snadno dostupné.
Ergonomické držadlo
  • Pro větší pohodlí uživatele.
  • S integrovaným ovládáním průtoku vody a kartáče.
  • Perfektní pro přenášení a skladování.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Síťový provoz
Pracovní šířka kartáčů (mm) 400
Pracovní šířka sání (mm) 400
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 10 / 10
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 400
Plošný výkon praktický (m²/h) 300
Počet otáček kartáčů (rpm) 1100
Přítlak kartáčů (g/cm²/kg) 100 - 200 / 20 - 30
Spotřeba vody (l/min) 1
Hladina hluku (dB(A)) max. 75
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50
Příkon (W) max. 2300
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 35,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 520 x 470 x 1150

Obsah balení

  • Válcové kartáče: 2 Kusy
  • Transportní kolečka
  • 2 sací lišty rovné: 1 Kusy

Vybavení

  • Systém dvou nádrží
  • Síťový provoz
  • Variabilní přítlak
Videa

Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BR 40/10 C Adv

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.