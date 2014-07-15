Podlahový mycí stroj BR 40/10 C Adv
BR 40/10 C - nejúspornější stroj ve své třídě. Kompaktní a výkonný stroj s pracovní šířkou 400 mm a objemem nádrže 10 l. Verze Advance má transportní kola a nastavení přítlaku kartáče.
Tento kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním lze používat velmi flexibilně. Tiché čištění a vysávání je možné oběma směry. Je vybavený sklápěcí rukojetí a vyjímatelnými nádržemi, které lze bez problémů přepravovat aretovatelnou rukojetí. Kartáče a sací stěrku vyměníte bez použití nářadí za několik sekund.
Charakteristické znaky a výhody
Silné a rychlé
- Dva vysokorychlostní rotační válcové kartáče s vysokým přítlakem.
- Dvě sací lišty nasávají vodu zpět – ať už se stroj pohybuje dopředu nebo dozadu
- Po podlaze je možné ihned znovu chodit.
Malá výška stroje pro podjezd pod překážky
- Bez problémů lze vjet i pod nábytek.
- Držadlo lze přestavit do obou směrů.
- V případě velmi nízkých předmětů lze navíc odejmout nádrž.
Příjemný servis
- Snadná výměna kartáčů a sacích lišt bez použití nářadí.
- Lištu rozvodu vody lze v případě potřeby snadno vyjmout a vyčistit.
- Všechny elektrické komponenty jsou rychle a snadno dostupné.
Ergonomické držadlo
- Pro větší pohodlí uživatele.
- S integrovaným ovládáním průtoku vody a kartáče.
- Perfektní pro přenášení a skladování.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Síťový provoz
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|400
|Pracovní šířka sání (mm)
|400
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|10 / 10
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|400
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|300
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|1100
|Přítlak kartáčů (g/cm²/kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Spotřeba vody (l/min)
|1
|Hladina hluku (dB(A))
|max. 75
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Příkon (W)
|max. 2300
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|35,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|520 x 470 x 1150
Obsah balení
- Válcové kartáče: 2 Kusy
- Transportní kolečka
- 2 sací lišty rovné: 1 Kusy
Vybavení
- Systém dvou nádrží
- Síťový provoz
- Variabilní přítlak
Videa
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BR 40/10 C Adv
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.