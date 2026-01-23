Průmyslové vysavače pro pevné látky

Vysavače s mimořádnou filtrační technikou V různém průmyslu je nutné odsávat nejrůznější látky a média. Přitom kladou usazená média, zdraví škodlivý prach, jemné a hrubé třísky, tryskací prostředky, vláknité látky všeho druhu, zbytky potravin, organické substráty, velmi lehké až velmi těžké materiály ty nejvyšší požadavky na používanou technologii filtrace. V našem průmyslovém systému Kärcher naleznete optimální filtr pro každý úkol, ať už denně po dobu několika hodin nebo v trvalém provozu 24/7 přímo v procesu.

0 produkty/ů
Kärcher Vysavače s mimořádnou filtrační technikou
ACD strip dsc
Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Zákaznické centrum Kärcher
Zákaznická linka: 323 555 555
Náhradní díly Kärcher
Originální náhradní díly
Servis Kärcher Professional
Odborný Kärcher servis Professional