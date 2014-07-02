TŘÍDA AP - PROFI VYSAVAČE PRO HRUBÉ NEČISTOTY A STŘEDNĚ JEMNÝ PRACH
Výkonné univerzální vysavače třídy Ap si poradí s nečistotami všeho druhu. Účinně vysají tekutiny, vlhkou špínu i našlapané bláto. Navíc odstraní i středně jemný prach na staveništích a ve výrobě. Díky poloautomatickému čištění filtru se nezanáší a zvládnou i delší úklid.
Nabízíme modely různých velikostí, ze kterých si vybere opravdu každý. Náročné zákazníky potěší také aku varianta vysavače.
Výhody profesionálních vysavačů třídy AP
Vysoký výkon
Vysavače třídy Ap pohání 1–2 silné motory, které zajistí prvotřídní výsledky za každé situace. Naše nejvýkonnější modely se pyšní příkonem až 2760 W, kterému neodolá žádná špína. Systém poloautomatického čištění filtru pak garantuje maximální výkon i při náročném úklidu.
Promyšlený design
Vysavače Kärcher jsou vybavené ergonomickými prvky, které zajišťují snadné ovládání bez námahy. K tělu vysavačů jednoduše přichytíte sací trubice i příslušenství, takže se zařízení snadněji skladují. Chytře tvarovaná hlavice strojů poslouží jako odkládací prostor.
Příklady oblasti využití profesionálních vysavačů třídy AP
Všestranné vysavače třídy Ap s přehledem zvládají čištění obchodních i výrobních prostor. Díky vysoce účinné filtraci se hodí také k úklidu v dílnách a průmyslových zařízeních.
Dílny
Vysavače třídy Ap zvládnou odstranit i středně jemným prach, proto se osvědčují při úklidu výrobních prostor.
Automobilový průmysl
Díky vysokému výkonu si všestranné stroje od Kärcheru poradí i s nečistotami v průmyslových halách. Nabízíme také aku vysavač a modely s kompaktními rozměry, které oceníte při čištění interiéru vozidel.
Obchodní a kancelářské prostory
Naše spolehlivé vysavače potěší všechny úklidové firmy. Efektivně odstraňují suché i mokré nečistoty všeho druhu – báječně se tak hodí pro údržbu kanceláří a prodejen.
Profesionální vysavače - poptávkový formulář
Potřebujete poradit s výběrem vhodného vysavače pro váš provoz? Neváhejte a napište nám. Případně kontaktujte obchodního zástupce ve vašem kraji.