TŘÍDA STANDARD - PROFI VYSAVAČE NA HRUBÉ NEČISTOTY
Profesionální vysavače třídy Standard spolehlivě odstraňují hrubé nečistoty i velké objemy rozlitých tekutin. O prvotřídní výkon zařízení se starají až 3 silné motory. Díky stabilní konstrukci z kvalitních materiálů a ergonomickým prvkům se vysavače pohodlně ovládají a dlouho vydrží.
Výhody profesionálních vysavačů třídy STANDARD
Vysoký výkon
Vysavače třídy Standard disponují mimořádným výkonem, kterému neodolají ani ty nejsilnější nečistoty. Naše nejsilnější stroje mají příkon až 3600 W!
Pohodlný úklid bez sáčku
Díky kvalitnímu patronovému filtru nepotřebujete při čištění s naším vysavačem žádné sáčky.
Robustní provedení
Stabilní konstrukce z prvotřídních materiálů zajišťuje dlouhou živostnost stroje a komfortní manipulaci při úklidu.
Do auta i dílny
Všestranné vysavače třídy Standard účinně vyčistí výrobní haly, prodejny i dopravní prostředky. Poradí si s hrubými nečistotami i rozlitými tekutinami.
Příklady oblasti využití profesionálních vysavačů třídy STANDARD
Kanceláře a obchodní prostory
Výborný výkon stroje oceníte při úklidu každé budovy, ať už jde o sklad nebo běžnou kancelář.
Dopravní prostředky
Zatočte se špínou na sedadlech i koberečcích.
Zemědělské provozy
Profi vysavače Kärcher nezastaví bláto, vysypané krmivo ani sláma.
Výrobní haly
Při tvrdé práci se nadělá hodně nepořádku – naše vysavače však naštěstí pojmou až 90 l nečistot najednou.
