Mokro-suchý vysavač NT 27/1
NT 27/1 je výkonný vysavač na mokro-suché vysávání pro profesionální použití. Je obzvláště kompaktní a již ve standardní výbavě obsahuje užitečné příslušenství.
Všestranný vysavač NT 27/1 zvládne úklid i velmi odolných nečistot. Díky silnému motoru o příkonu 1380 W účinně vysaje třeba hlínu, zvířecí chlupy i rozlité tekutiny. Odpad se ukládá v robustní 27l nádobě s nárazuvzdorným nárazníkem, který navíc chrání zdi i nábytek před poškozením. O zachycení nečistot se pak stará kvalitní patronový filtr s plovákem, který spotřebič automaticky vypne, když je nádrž plná. Ergonomické držadlo, pětice pohyblivých koleček a 7,5m dlouhý kabel zajišťují maximální pohodlí při pohybu v místnosti. Dokonalé výsledky při úklidu zaručuje 300mm podlahová hubice, kterou v případě potřeby lehce vyměníte (Clip-systém pro rychlou výměnu) za praktickou spárovou hubici. Plochou hlavici stroje využijete také k odkládání drobného nářadí. Příslušenství a přívodní kabel rovněž snadno uchytíte k tělu vysavače, takže se vám lépe skladuje.
Charakteristické znaky a výhody
PES filtrační patrona odolná proti vlhkostiSnadné přepínání mezi mokrým a suchým vysáváním. Patronový filtr PES není nutné před použitím sušit. Udržitelnost: patronový filtr PES je omyvatelný.
Stabilní kovové uzavírací sponyZvlášť robustní kovové uzávěry zajišťují nyní ještě spolehlivější uzavření.
Robustní nárazníkNárazová ochrana nacházející se kolem celého vysavače chrání nejen samotný stroj, ale rovněž stěny a předměty zařízení v daném prostoru před poškozením.
Integrované uložení příslušenství
- Díky integrovanému uložení je veškeré příslušenství bezpečně uschováno proti ztrátě a vždy po ruce.
Mechanické odpojení pomocí plováku
- Sací výkon zůstává na konstantně vysoké úrovni.
- Mechanické odpojení pomocí plováku spolehlivě přeruší proud vzduchu při dosažení maximální hladiny naplnění.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s)
|72
|Podtlak (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Objem nádrže (l)
|27
|Materiál nádrže
|Plast
|Příkon (W)
|max. 1380
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Hladina hluku (dB(A))
|71
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|7,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|8,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|420 x 420 x 525
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2.5 m
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Papír
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 300 mm
- Štěrbinová hubice
- Filtrační patrona: PES
Vybavení
- Ochrana proti nárazu
- Ochranná třída: II
- Vodicí kolečka s brzdou
Videa
Oblasti použití
- Vhodné pro mokro-suché vysávání
Příslušenství
Náhradní díly NT 27/1
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.