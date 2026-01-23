Mokro-suchý vysavač NT 27/1

NT 27/1 je výkonný vysavač na mokro-suché vysávání pro profesionální použití. Je obzvláště kompaktní a již ve standardní výbavě obsahuje užitečné příslušenství.

Všestranný vysavač NT 27/1 zvládne úklid i velmi odolných nečistot. Díky silnému motoru o příkonu 1380 W účinně vysaje třeba hlínu, zvířecí chlupy i rozlité tekutiny. Odpad se ukládá v robustní 27l nádobě s nárazuvzdorným nárazníkem, který navíc chrání zdi i nábytek před poškozením. O zachycení nečistot se pak stará kvalitní patronový filtr s plovákem, který spotřebič automaticky vypne, když je nádrž plná. Ergonomické držadlo, pětice pohyblivých koleček a 7,5m dlouhý kabel zajišťují maximální pohodlí při pohybu v místnosti. Dokonalé výsledky při úklidu zaručuje 300mm podlahová hubice, kterou v případě potřeby lehce vyměníte (Clip-systém pro rychlou výměnu) za praktickou spárovou hubici. Plochou hlavici stroje využijete také k odkládání drobného nářadí. Příslušenství a přívodní kabel rovněž snadno uchytíte k tělu vysavače, takže se vám lépe skladuje.

Charakteristické znaky a výhody
Mokro-suchý vysavač NT 27/1: PES filtrační patrona odolná proti vlhkosti
Snadné přepínání mezi mokrým a suchým vysáváním. Patronový filtr PES není nutné před použitím sušit. Udržitelnost: patronový filtr PES je omyvatelný.
Mokro-suchý vysavač NT 27/1: Stabilní kovové uzavírací spony
Zvlášť robustní kovové uzávěry zajišťují nyní ještě spolehlivější uzavření.
Mokro-suchý vysavač NT 27/1: Robustní nárazník
Nárazová ochrana nacházející se kolem celého vysavače chrání nejen samotný stroj, ale rovněž stěny a předměty zařízení v daném prostoru před poškozením.
Integrované uložení příslušenství
  • Díky integrovanému uložení je veškeré příslušenství bezpečně uschováno proti ztrátě a vždy po ruce.
Mechanické odpojení pomocí plováku
  • Sací výkon zůstává na konstantně vysoké úrovni.
  • Mechanické odpojení pomocí plováku spolehlivě přeruší proud vzduchu při dosažení maximální hladiny naplnění.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s) 72
Podtlak (mbar/kPa) 249 / 24,9
Objem nádrže (l) 27
Materiál nádrže Plast
Příkon (W) max. 1380
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 7,5
Hladina hluku (dB(A)) 71
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 7,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 8,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 420 x 420 x 525

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2.5 m
  • Koleno: Plast
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 550 mm
  • Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Papír
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 300 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Filtrační patrona: PES

Vybavení

  • Ochrana proti nárazu
  • Ochranná třída: II
  • Vodicí kolečka s brzdou
Mokro-suchý vysavač NT 27/1
Videa

Oblasti použití
  • Vhodné pro mokro-suché vysávání
Příslušenství
Náhradní díly NT 27/1

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.