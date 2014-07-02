Mokro-suchý vysavač NT 70/3

Průmyslový vysavač 70/3 zaujme extrémním výkonem i objemnou 70l nádrží. Poradí si se suchými a mokrými nečistotami. Navíc se pohodlně ovládá.

Extrasilný vysavač NT 70/3 ukrývá ve svých útrobách trojici motorů s celkovým příkonem až 3600 W a kvalitní patronový filtr. Díky tomu s ním vysajete i odolnější suché a mokré nečistoty. Nezáleží přitom, zda uklízíte v kancelářské budově, výrobní hale nebo garáži – NT 70/3 vám vždy zaručí maximální čistotu. Pojme až 70 l nečistot a zásluhou integrované vypouštěcí hadice se snadno udržuje. Dlouhá 4m hadice a 10m přívodní kabel vám ulehčí vysávání rozlehlých místností. Přesun vysavače usnadňuje ergonomicky tvarované madlo a čtveřice stabilních koleček. Perfektní výsledky při úklidu zajišťuje široká 400mm podlahová hubice, kterou v případě potřeby jednoduše vyměníte za spárovou hubici pro čištění rohů a úzkých míst.

Charakteristické znaky a výhody
Integrované uložení příslušenství
  • Uložení příslušenství je integrováno do velkého nárazníku.
Integrovaná vypouštěcí hadice
  • Pomocí vypouštěcí hadice se nádoba snadno vyprazdňuje. Výhoda vzhledem k velkému objemu nádoby 70 l.
Ergonomické držadlo
  • Díky ergonomickému držadlu můžete vysavač NT 70/1 lehce posouvat.
Robustní nárazník
  • Robustní nárazník chrání vysavač před nárazy a údery.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s) 3 x 74
Podtlak (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádrže (l) 70
Materiál nádrže Plast
Příkon (W) max. 3600
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 40
Délka kabelu (m) 10
Hladina hluku (dB(A)) 83
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 27,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 720 x 510 x 975

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 4 m
  • Koleno: Plast
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 550 mm
  • Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Filtrační patrona: Papír
  • Vypouštěcí hadice
  • Madlo

Vybavení

  • Ochrana proti nárazu
  • Ochranná třída: II
Mokro-suchý vysavač NT 70/3
Příslušenství
Náhradní díly NT 70/3

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.