Mokro-suchý vysavač NT 70/3 Me Tc

Ergonomický vysavač NT 70/3 Me Tc pojme až 70 l nečistot najednou. Pohodlně se ovládá, a díky sklopnému podvozku ho navíc vyprázdníte bez námahy. Zvládá suché, ale i mokré vysávání.

Mimořádně výkonný vysavač NT 70/3 Me Tc pohání trojice silných motorů s celkovým příkonem až 3600 W. Lehce tak odstraní i odolnější nečistoty. Poradí si s hlínou, pískem i rozlitými tekutinami. Stroj dokonale uklidí kancelářské prostory, skladiště i průmyslové haly. Důkladné zachycení nečistot zajišťuje kvalitní patronový filtr a 70l nerezová nádoba na odpad. Tu navíc díky sklopnému podvozku a vypouštěcí hadici jednoduše vyprázdníte i bez zbytečné námahy. Čtveřice stabilních koleček a ergonomická rukojeť vám usnadní pohyb při úklidu. Dlouhý 10m přívodní kabel a 4m hadice ulehčí vysávání rozlehlých místností. A když je vše čisté, sací trubky i příslušenství jednoduše připevníte k tělu vysavače, takže se vám bude lépe skladovat.

Charakteristické znaky a výhody
Mokro-suchý vysavač NT 70/3 Me Tc: Integrované uložení příslušenství
Integrované uložení příslušenství
Uložení příslušenství je integrováno do velkého nárazníku.
Mokro-suchý vysavač NT 70/3 Me Tc: Ergonomické držadlo
Ergonomické držadlo
Díky ergonomickému držadlu můžete vysavač NT 70/1 lehce posouvat.
Mokro-suchý vysavač NT 70/3 Me Tc: Sklopný podvozek
Sklopný podvozek
Rychle a jednoduše: nádoba se při vyprazdňování zcela jednoduše vyklopí dozadu.
  • Ergonomicky tvarované držadlo vpředu dole na nádobě vám v mnoha situacích usnadní manipulaci.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s) 3 x 74
Podtlak (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádrže (l) 70
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Příkon (W) max. 3600
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 40
Délka kabelu (m) 10
Hladina hluku (dB(A)) 83
Barva stříbrný
Hmotnost bez příslušenství (kg) 29,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 35,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 510 x 645 x 990

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 4 m
  • Koleno: Plast
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 550 mm
  • Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
  • Sklopný podvozek
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Filtrační patrona: Papír
  • Vypouštěcí hadice
  • Nádoba z ušlechtilé oceli
  • Madlo

Vybavení

  • Ochranná třída: II
  • Vodicí kolečka s brzdou
Mokro-suchý vysavač NT 70/3 Me Tc
Oblasti použití
  • Vhodné pro mokro-suché vysávání
