Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact L

Robustní komponenty s dlouhou životností a velký sací výkon: Vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot NT 30/1 Tact s inovativním systémem čištění filtru Tact a 30 l nádobou na nečistoty s nárazníkem a kovovými koly.

Pro efektivní a rychlé čištění strojů, vozidel, dílen a staveb: Vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot NT 30/1 Tact Kärcher je univerzální stroj pro profesionální uživatele z nejrůznějších oborů. Kompaktní víceúčelový vysavač přesvědčí systémem automatického čištění filtru Tact a skládaným plochým PES filtrem odolným proti vlhkosti při bezprašném odstraňování velkého množství jemného prachu pro dlouhé pracovní intervaly. Nečistoty a kapaliny jsou spolehlivě shromažďovány v robustní 30 l nádobě, která je vybavená nárazníkem a stabilními kovovými koly. Jednoduchá manipulace a snadná obsluha vysavače díky novému, centrálnímu přepínači výrazně usnadňují práci. Stroj je kompletně vybavený nově vyvinutým a výrazně vylepšeným příslušenstvím s pohodlným uložením přímo na stroji. Na ploché hlavě stroje lze díky pogumovaným plochám a možnostem upnutí odložit nebo dokonce upevnit nářadí aboxy.

Charakteristické znaky a výhody
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact L: Robustní nádoba s nárazníky a kovovými kolečky.
Stabilní vodicí kovová kola garantují dobrou ovladatelnost a neomezený pohyb po stavbách Robustní nádoba chrání stroj před nárazy a otřesy.
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact L: Flexibilní uložení hadice a síťového kabele
Umožňuje bezpečné zajištění hadic různých délek a průměrů. Elektrický kabel je vždy bezpečně uložen pro přepravu.
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact L: Odnímatelný kryt filtru.
Díky vyjímatelnému krytu lze filtr bezprašně vyjmout a opět nasadit. Chybné vložení plochého skládaného filtru je nemožné.
Centrální otočný přepínač
  • Pohodlné přepínání mezi sacími programy pomocí centrálního otočného spínače.
Automatické čištění filtru Tact
  • Pro trvale vysoký sací výkon a kapacitu filtru.
  • Automatické čištění filtru silnými proudy vzduchu.
  • Časově úsporná konstrukce a delší životnost filtru.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s) 74
Podtlak (mbar/kPa) 273 / 27,3
Objem nádrže (l) 30
Materiál nádrže Plast
Příkon (W) max. 1380
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 7,5
Hladina hluku (dB(A)) 69
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 13,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 17,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 560 x 370 x 580

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2.5 m
  • Koleno: Plast
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 550 mm
  • Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Plochý skládaný filtr: PES s PTFE povrchem

Vybavení

  • Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
  • Antistatická příprava
  • Očištění filtru: Automatické čištění filtru Tact
  • Ochrana proti nárazu
  • Ochranná třída: II
  • Vodicí kolečka s brzdou
Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact L
Videa

Oblasti použití
  • Vhodné pro mokro-suché vysávání
Příslušenství
Náhradní díly NT 30/1 Tact L

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.