TŘÍDA TACT - PROFI VYSAVAČE S OKLEPEM NA JEMNÝ PRACH
Profesionální mokro-suché vysavače (NT vysavače) s patentovaným systémem automatického oklepu filtru Tact umožňují nepřetržitou práci při konstantně vysoké sací síle i tehdy, když se vysává velké množství jemného prachu. Systém oklepu filtru vytváří silné nárazy vzduchu cílené na filtr, který se tímto způsobem čistí. Vysavače Tact tak plní vysoké nároky uživatelů na stavbách a v řemeslných provozech.
Mokro-suché vysavače s automatickým oklepem filtru Tact
Profesionální a skvělý parťák pro dílnu, stavbu, řemeslo
Ve vývoji naší produktové rodiny vysavačů pro vysávání mokrých a suchých nečistot zužitkováváme nejen naše dlouholeté zkušenosti, ale i zkušenosti profesionálních uživatelů.
Naše nejnovější mokro-suché vysavače řady NT se systémem automatického oklepu filtru Tact jsme vyvinuli společně s řemeslníky, zákazníky z průmyslových oblastí, firmami zabývajícími se čištěním vozidel a dalšími profesními skupinami. Vše pro to, abyste měli k dispozici pro každý účel vždy účinný a efektivní vysavač.
Funkce automatického oklepu filtru Tact
Chceme přispět svým dílem k ochraně pracovníků ve stavebnictví a jiných průmyslových odvětvích před nebezpečím jemného prachu, kteří se tovří během jejich práce. Vyvinuli jsme pro tento účel řadu mokro-suchých vysavačů pro odstraňování jemného prachu, s možností vysávání přímo u zdroje prachu a automatickým oklepem filtru Tact.
Co znamená „Tact“ technologie automatického čištění filtru?
Díky řadě funkcí, jako je senzory řízený automatický systém čištění filtru (Tact) naše vysavače Kärcher Professional rozpoznají, kdy je třeba plochý skládaný filtr vyčistit – poté automaticky krátce obrátí proud vzduchu vysavače a vzduch rázově směřují skrze filtr, čímž odstraní nahromaděný prach zpět do nádoby nečistot.
Díky tomu mohou uživatelé pracovat bez ztráty sacího výkonu a bez přerušení. Tento revoluční systém vede k dosud nevídanému množství prachu, které lze vysát během jedné práce bez použití ručního čištění filtru. Současně dochází výraznému snížení zatížení vysavače.
Filtry vysavače mají bezkonkurenční životnost – stačí je vyměnit po vysátí 180 kilogramů jemného prachu (minerální prach kategorie A). Díky tomu si můžete užívat delší dobu nepřerušované práce se stálým sacím výkonem a lepší ochranou proti jemnému prachu.
Robustní, výkonné, praktické, efektivní vysavače NT Tact
Inovace začíná v hlavě. Naše nové vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot se systémem Tact vám umožní pomocí centrálně umístěného přepínače EASY!-Operation pohodlné ovládání různých funkcí a druhů provozu jedním knoflíkem.
Na ploché hlavě nádoby s pogumovanou odkládací plochou a upínacím okem můžete umístit box s nářadím a jiné věci, aniž by sklouzly a bezpečně je upevnit.
Optimálně vybavený pro stavby
Jelikož na stavbách jsou často náročné podmínky, vybavili jsme naše vysavače NT Tact robustními, robustní konstrukcí s nárazníkem okolo, úchyty a velkými stabilními kovovými koly s brzdou.
Volný průchod vzduchu pro maximální výkon
U našich vysavačů se systémem Tact jsou sací hadice se skutečným vnitřním průměrem 35 milimetrů (DN 35) standardem. Tento větší vnitřní průměr přináší ještě větší objemový průtok vzduchu a snižuje nebezpečí ucpání při vysávání hrubých nečistot.
Plochý, chráněný a vždy správně umístěný
Všechny naše nové Tact vysavače mají kryt pro plochý skládaný filtr. Můžete tak starý filtr bezprašně vyjmout. Filtr je vždy správně vložen a filtrační médium a těsnění jsou tak chráněné. Navíc jsou všechny naše Tact vysavače certifikovány podle třídy prachu L, tzn. stupněm odlučování prachu 99 % podle EN 60335-2-69. Budete překvapeni, co to vaší stavbě přinese.
Vysavače na stavební prach
Co je stavební prach?
Stavební prach je obecný termín pro popis typů prachu, které se obvykle vyskytují při práci ve stavebnictví. Tento prach je více než jen obtěžující – pokud není řádně kontrolován, může v případě jeho vdechování během práce vážně poškodit vaše dýchání a zdraví. Dlouhodobé vystavení některým druhům prachu může způsobit plicní onemocnění.
Existují tři hlavní kategorie prachu vznikajícího při řezání, pilování, broušení nebo jakýmkoli jiným způsobem rozbíjení materiálů:
Křemičitý prach
Beton, cihly, dlaždice, malta a pískovec (také známý jako „dýchatelný krystalický křemen“).
Dřevěný prach
Měkké dřevo, tvrdé dřevo a výrobky ze dřeva, jako je MDF a překližka.
Prachy s nízkou toxicitou
Omítka (např. v sádrokartonu), vápenec, mramor a dolomit.
Poradíme vám s výběrem profi mokro-suchého vysavače s oklepem
Potřebujete poradit s výběrem vhodného vysavače pro vaše podnikání? Neváhejte a napište nám. Případně kontaktujte obchodního zástupce ve vašem kraji.