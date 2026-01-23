Elektrické koště EB 30/1
Tichý, důkladný a dodávaný s lithium-iontovou baterií a rychlonabíječkou - elektrické koště EB 30/1 poskytuje působivou rychlost a pohodlí při úklidu tvrdých podlah a koberců.
Akumulátorové elektrické koště EB 30/1 je vybaveno nožním vypínačem pro větší pohodlí, odstraňuje uvolněné nečistoty z dosahu pouhých 2 milimetrů od okrajů. Díky výškově nastavitelné teleskopické násadě s rukojetí lze výšku elektrického koštěte přizpůsobit výšce každého jednotlivého uživatele a zajistit tak dokonalou ergonomii. Navíc může díky integrovanému kardanovému kloubu bez námahy klouzat v jakémkoli směru a během přestávek v práci jej lze snadno zablokovat ve vzpřímené poloze. Díky ploché konstrukci (pouhých 9 cm) navíc odpadá starost s úklidem pod radiátory a nábytkem. Výkonná lithium-iontová baterie nabízí na kobercích dobu provozu přibližně 40 minut, zatímco na tvrdých podlahách je doba úklidu delší - přibližně 50 minut. A v neposlední řadě standardně dodávaná rychlonabíječka zajišťuje rychlé nabíjení za méně než dvě hodiny.
Charakteristické znaky a výhody
Snadná výměna bateriíVýkonnou lithium-iontovou baterii lze snadno vyjmout a vyměnit v jediném kroku.
Výměna kartáčů bez nářadíVálcový kartáč vyjmete bez nářadí, a tak ho jednoduše vyčistíte.
RychlonabíječkaKrátká doba nabíjení, dlouhá doba provozu: baterie se plně nabije za méně než dvě hodiny.
Snadné vyjmutí a vložení nádrže na nečistoty
- Rychlé a snadné vyprázdnění bez kontaktu s nečistotami.
Specifikace
Technické údaje
|Pracovní šířka (mm)
|300
|Objem nádrže (l)
|1
|Hladina hluku (dB(A))
|56
|Nabíjecí proud (A)
|1,8
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|7,2
|Kapacita baterie
|(2,5 Ah)
|Doba chodu baterie na tvrdých podlahách (min)
|51
|Doba chodu baterie na kobercích (min)
|41
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|3,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|250 x 300 x 1340
Obsah balení
- Baterie: Baterie 7,2 V / 2,5 Ah (1 ks)
- Rychlonabíječka BC 1/1.8
- Válcový kartáč standard
- Teleskopická rukojeť, výškově nastavitelná
- Kontejner na odpad
Videa
Příslušenství
Náhradní díly EB 30/1
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.