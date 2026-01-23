Suchý vysavač T 7/1 Classic
Kompaktní vysavač T 7/1 Classic nabízí skvělý výkon za rozumnou cenu. Jednoduše se ovládá a je velmi lehký. Navíc pracuje opravdu tiše.
Spolehlivý vysavač T 7/1 Classic o příkonu 850 W vyvine podtlak 23,5 kPa, který odstraní i odolné nečistoty. Díky nízké hlučnosti 63 dB(A) přístroj oceníte například v hotelích či restauracích, ale také v domácnosti. Dlouhý 7,5m přívodní kabel a 2m hadice umožňují vysát ve více místnostech na jeden zátah. Hmotnost pouhých 3,5 kg, praktické madlo a čtveřice koleček usnadňují přesun stroje. Nečistoty se hromadí v robustní 7,5l nádobě s nárazníkem, který chrání váš nábytek před poškozením. Dokonalou čistotu zajišťuje omyvatelný filtrační koš, který umožňuje vysávání s filtračním sáčkem, ale i bez něj. Jeden vliesový filtrační sáček dodáváme přímo v balení s vysavačem, takže se po vybalení můžete ihned pustit do úklidu.
Charakteristické znaky a výhody
Nízká hmotnostBez námahy - jednoduchá přeprava i po schodech Nižší hmotnost se stejným objemem nádoby ve srovnání s konkurenčními modely. Umožňuje dlouhou práci bez únavy.
Trvalý filtrační košVyrobeno z odolného vliesového materiálu. Udržitelné: lze prát v ruce na 30 °C.
Vynikající sací výkonProfesionální kvalita. Dobrý poměr cena/výkon.
Hák na kabel
- Snadné uložení napájecího kabelu.
- Bezpečné upevnění kabelu během přepravy.
Robustní nárazník
- Chrání nábytek, stěny a stroj před poškozením.
Specifikace
Technické údaje
|Druh proudu (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Podtlak (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Množství vzduchu (l/s)
|40
|Jmenovitý příkon (W)
|850
|Objem nádrže (l)
|7
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Hladina hluku (dB(A))
|62
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|375 x 285 x 310
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2 m
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 3 Kusy
- Délka sacích trubek: 350 mm
- Materiál sacích trubek: Plast
- Přepínatelná podlahová hubice
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Ochranný filtr motoru
- Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček
Vybavení
- Materiál nádrže: Plast
- Hák na kabel
Oblasti použití
- Pro všechny tvrdé povrchy (např. dlaždice, přírodní kámen, PVC, linoleum)
- Kobercové podlahy
Příslušenství
Náhradní díly T 7/1 Classic
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.