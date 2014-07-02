STACIONÁRNÍ VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

Stacionární vysokotlaký čistič - jedna základna, mnoho míst použití. Stacionární vapky Kärcher jsou vhodné všude tam, kde se musí prostorově úsporně čistit a dezinfikovat na více místech zároveň.

Kärcher Vysokotlaké čističe s ohřevem

Vysokotlaké čističe s ohřevem

Stacionární vysokotlaké čističe s olejovým nebo plynovým hořákem nabízejí vysoký čisticí výkon a maximální účinnost.

NA NABÍDKU
Kärcher Vysokotlaké čističe bez ohřevu

Vysokotlaké čističe bez ohřevu

Stacionární vysokotlaké čističe bez ohřevu jsou díky vstupní teplotě vody až 85 °C a volitelnému provozu s více tryskami velmi flexibilní pro každé použití.

NA NABÍDKU
Kärcher Generátor horké vody

Generátor horké vody

Pokud nemáte přístup k teplé vodě a ani nelze nainstalovat olejové nebo plynové ohřívače kvůli spalinám, přichází na řadu elektrické ohřívače vody.

NA NABÍDKU

Potřebujete vybrat stacionární vysokotlaký čistič?

Naši specialisti Vám rádi poradí nebo stroj předvedou. Napiště nám.

Pokud jste soukromá osoba, uveďte prosím Jméno a příjmení

*

* povinné pole

Potřebujete poradit s výběrem vysokotlakého čističe?

Naši specialisti Vám rádi poradí nebo stroj předvedou.

Pokud jste soukromá osoba, uveďte prosím Jméno a příjmení

*

* povinné pole

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Zákaznické centrum Kärcher
Zákaznická linka: 323 555 555
Náhradní díly Kärcher
Originální náhradní díly
Servis Kärcher Professional
Odborný Kärcher servis Professional