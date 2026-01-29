Vysokotlaký čistič HD 8/23 G Classic
Soběstačný, mobilní, výkonný: HD 8/23 G Classic studenovodní vysokotlaký čistič s robustním čerpadlem klikové hřídele a benzínovým motorem. Pro náročné aplikace ve stavebnictví a obcích.
Staveniště, veřejné parky a další, často vzdálená místa použití: Všude tam, kde nejsou k dispozici žádné externí zdroje energie pro vaše náročné úklidové úkoly, je náš studenovodní vysokotlaký čistič HD 8/23 G Classic se zážehovým motorem EU STAGE V skvělá volba. S hodinovým objemem vody 800 litrů, pracovním tlakem 230 barů a robustním čerpadlem klikové hřídele zvládne stroj spolehlivě i náročnější úkoly čištění. HD 8/23 G Classic je díky své ergonomické rukojeti, praktickému uložení příslušenství, kompaktním rozměrům a kolům odolným proti propíchnutí extrémně uživatelsky přívětivý, mobilní a snadno přenosný. Stroj také zaujme snadno přístupnými součástmi, které jsou účinně chráněny velkým vodním filtrem a tepelným a pojistným ventilem. Aby se zabránilo poškození v důsledku vnějších vlivů, je stroj vybaven vysoce robustním ocelovým rámem.
Charakteristické znaky a výhody
NezávislostUmožňuje nezávislost na externích zdrojích napájení. Splňuje požadavky normy pro emise výfukových plynů EU STAGE V. Komfortní ruční start.
Vysoká mobilitaBezpečnostní kola zaručují trvale vysokou míru mobility. S kompaktním a tenkým strojem se také velmi snadno manévruje v omezených oblastech. Pro dobrou mobilitu, pohodlnou přepravu a prostorově úsporné uložení - vejde se bez problémů do běžného osobního automobilu.
Robustní s dlouhou životnostíRobustní rám z ocelových trubek chrání zařízení před poškozením. Osvědčená bezpečnostní technologie, jako je tepelný a bezpečnostní ventil a vodní filtr. Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
Možnosti uložení příslušenství
- Háky na hadici a přihrádky pro jednoduché uložení a převážení příslušenství.
- Ergonomická rukojeť a uložení hadice.
Specifikace
Technické údaje
|Průtok (l/h)
|800
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|230 / 23
|Max. tlak (bar/MPa)
|280 / 28
|Přívod vody
|3/4″
|Druh pohonu
|Benzín
|Typ motoru
|G300FA
|počet současných uživatelů
|1
|Mobilita
|Vysoký
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|50,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|59
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|878 x 538 x 702
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: Standard
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Power tryska
- Vodní filtr
Vybavení
- Cage - ochranný rám
- Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 8/23 G Classic
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.