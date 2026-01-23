Zametací stroj s odsáváním KM 100/100 R Bp
Komfortní a moderní zametací stroj s odsáváním s posedem pro profesionální používání ve venkovních i vnitřních prostorech pro plochy 6.000 – 7.800 m²/h.
TECHNICKÝ POPIS: Pohon: - Stejnosměrný motor 24 V / 750 W - 1 pedál pro jízdu dopředu a dozadu - malý poloměr otáčení (3350 mm) - automatická parkovací brzda s technologií podtlaku - automatické vypnutí motoru při opuštění sedadla - efektivní systém kruhového filtru s automatickým očištěním - systém zametání/sání: Stroj pracuje na principu přehazování přes hlavu, tzn. zametené nečistoty jsou dopravovány zametacím válcem dozadu do zásobníku na zametené nečistoty. Zametací válec je výkyvně zavěšen a automaticky se přizpůsobí nerovnostem podkladu. Jak filtr tak i hlavní zametací válec lze vyměnit bez použití nářadí. Vestavěná klapka hrubých nečistot pojme hrubé nečistoty, jako plechovky od nápojů, střepy, štěrk nebo mokré listí. Postranní kartáč a hlavní zametací válec jsou poháněny hydraulicky. Volitelně je k dispozici i druhý postranní kartáč. Zásobníky na zametené nečistoty: Oba zásobníky na zametené nečistoty á 50 litrů jsou po stranách vyjímatelné. Obsluha: Pomocí přepínače můžete automaticky zvednout a spustit hlavní zametací válec a postranní kartáč. Jízdu dopředu a dozadu řídíte jediným jízdním pedálem.
Charakteristické znaky a výhody
Ochrana proti nárazuK ochraně zametacího stroje i zametaného prostoru.
Velká plocha filtru s automatickým čištěnímPo každé odstávce stroje dochází k automatickému očištění filtru – pro stále bezprašné zametání a dlouhé pracovní intervaly. Očištění filtru lze aktivovat i manuálně. Výměna filtru bez použití nářadí.
Pohodlná údržbaVýměna filtru a zametacího válce bez použití nářadí zajišťuje flexibilní údržbu nezávislou na daném místě.
Koncepce ovládání: systém Easy-Operation
- Komfortní zametání díky logickému a srozumitelnému uspořádání veškerých ovládacích prvků v zorném a dosahovém poli obsluhy.
- Jednotné symboly pro všechny zametací stroje Kärcher.
Specifikace
Technické údaje
|Trakční pohon
|DC Motor na stejnosměrný proud
|Pohon - výkon (V/kW)
|24 / 2,1
|Druh pohonu
|Elektrický
|Max. plošný výkon (m²/h)
|6000
|Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči (m²/h)
|7800
|Pracovní šířka (mm)
|700
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|1000
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|1300
|Kapacita baterií (Ah)
|240
|Napětí baterií (V)
|24
|Výdrž baterie (h)
|max. 2,5
|Nádoba na odpad (l)
|100
|Stoupavost (%)
|15
|Pracovní rychlost (km/h)
|6
|Filtrační plocha (m²)
|6
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|320
|Hmotnost, připraveno k provozu (kg)
|300
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Obsah balení
- Polyesterový kruhový filtr
- Kola, nezanechávající šmouhy
Vybavení
- Ruční oklep filtru
- Automatické očištění filtru
- Hlavní zametací válec výkyvný
- Regulace sacího objemu
- Klapka na hrubé nečistoty
- Princip přehazování přes hlavu
- Pohon pojezdu dopředu
- Pohon pojezdu dozadu
- Odsávání
- Venkovní provoz
- Vnitřní provoz
- Ukazatel baterií
- Počitadlo provozních hodin
- Zametací funkce, vypínatelná
Videa
Oblasti použití
- Pro rychlé údržbové čištění v parkovacích domech a na parkovištích
- Ideální pro dodavatele stavebních služeb, v maloobchodě nebo veřejných budovách.
- Vhodné také pro dílny, školy, čerpací stanice nebo prodejny automobilů
- Vhodný i pro čištění výrobních a skladových ploch